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AKP'li iki vekilden Diyanet'e torpil ricası

Yüzbinlerce gencin hakkının yenildiği kamu kurumlarına mülakatla alım konusunda, en titiz kurum olması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'na vekillerden torpil ricası

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:10
AKP'li iki vekilden Diyanet'e torpil ricası

AKP'li iki vekilden Diyanet'e torpil ricası

 
KPSS sınavlarında yüksek puan almasına rağmen, mülakatlarda elenerek yerlerine daha düşük puan alan kişilerin istihdam edildiği kamu kurumlarında, AKP'li iki vekilin torpil ricası ortaya çıktı. AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Van İl Müftülüsü Ömer Keskin'e 5 Ocak 2022 tarihli yazılı talimat gönderdi. Çelebi müftüye gönderdiği yazıda "Aşağıda bilgileri bulunan 4/B İmam Hatiplik mülakatına girecek ilgililerin değerlendirmedi hususunda rica ederim" ifadesi yer aldı.

Van müftüsü Ömer Keskin'e Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'inde torpil talebi ile yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’den Hava Asal’ın haberine göre Keskin "Sayın Hocam" diye başladığı talimatında "Aşağıda ismi yazılan hemşerilerim kurumunuzda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı beklerim" dediği görüldü. İki milletvekilinin torpil yapılmasını istediği kurumun ise bir müftülük olması dikkat çekti.

Son Güncelleme: 02.02.2022 15:27
Anahtar Kelimeler:
DiyanetTorpil
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