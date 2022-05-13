Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) mayıs ayı Meclis toplantısına AKP grubunun yarattığı taşkınlıklar damga vurdu.

13 Mayıs 2022 Cuma 11:23
AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar

AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar

AAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını, muhalif mecles üyeleri ile Başkan Mansur Yavaş'a hakaret etme yeri olarak kullanan AKP'liler çılgına döndü. Yaşanan gerginlik sırasında AKP grubundan şişe fırlatıldı.

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, sözünü sık sık kesip kendisine sataşan ABB Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a ihtar verdi. Ünal'ın sataşmalarını sürdürmesi üzerine Yavaş, yeniden ihtar verdi. Ancak durumun devam etmesi üzerine Yavaş, "Geçenki toplantıda yeterince hakaret dinledik" diyerek ilgili AKP'li üyelerin salondan çıkmalarını istedi. 

Bunun üzerine AKP grubu üyeleri Millet İttifakı üyeleri arasında başlayan sözlü tartışma itişmeye döndü. Gerginlik sırasında AKP grubundan şişe atıldığı kameralara yansıdı. 


 

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAbbMansur Yavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var
Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler
Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler
Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı
Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı
Yabancılar yüzünden İstanbul'da kiralar fırladı
Yabancılar yüzünden İstanbul'da kiralar fırladı
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi, Ali Nesin isyan etti
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi, Ali Nesin isyan etti
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı
Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü
Nebati Skeci'ne sansür makası | Türkiye bunu da gördü
Kaktüsler aşk uğruna ölüyor | Kaktüse değil, kalbinize yazın
Kaktüsler aşk uğruna ölüyor | Kaktüse değil, kalbinize yazın
Batman'da kutlamaya Hüda Par engeli | Sevince 'İfsad' karıştı
Batman'da kutlamaya Hüda Par engeli | Sevince 'İfsad' karıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim