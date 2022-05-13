AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar

AAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını, muhalif mecles üyeleri ile Başkan Mansur Yavaş'a hakaret etme yeri olarak kullanan AKP'liler çılgına döndü. Yaşanan gerginlik sırasında AKP grubundan şişe fırlatıldı.



Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, sözünü sık sık kesip kendisine sataşan ABB Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a ihtar verdi. Ünal'ın sataşmalarını sürdürmesi üzerine Yavaş, yeniden ihtar verdi. Ancak durumun devam etmesi üzerine Yavaş, "Geçenki toplantıda yeterince hakaret dinledik" diyerek ilgili AKP'li üyelerin salondan çıkmalarını istedi.

Bunun üzerine AKP grubu üyeleri Millet İttifakı üyeleri arasında başlayan sözlü tartışma itişmeye döndü. Gerginlik sırasında AKP grubundan şişe atıldığı kameralara yansıdı.



