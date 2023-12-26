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AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye

Zengin evlerinden şehit çıkmamasına dikkat çeken sosyal medya hesaplarına AKP'nin ünlü trolü Abdurrahman Uzun'dan övgü dolu savunma geldi.

26 Aralık 2023 Salı 20:05
AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye






AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye

'Açın kombileri sonuna kadar açın' diye bağıra bağıra çektiği videollarla tanınan AKP'nin ünlü trolü Abdurrahman Uzun, "Allah şehadeti helalin haramın ayrışmadığı o pahalı evlere nasip etmiyor" diyerek moral vermeye kalktı.

Türkiye 12 şehidinin yasını tutuyor. Acılı aileler evlatlarını, sevenleri ile birlikte son yolculuğuna dualarla uğurlarken, şehit cenazesi üzerinden takipçi 'Kasmaya' çalışan troller yıllardır aynı teranelere sığınıyor.

AKP'nin sosyal medyada önde gelen destekçilerinden Abdurrahman Uzun, şehit askerlerin evlerinin görüntüsüyle ortaya çıkan yoksulluğu "din"le açıklamaya çalıştı. Uzun, "Bu evlerin içinde mertlik var, din var, iman var. Onun için Allah şehadeti böyle evlerin adamlarına nasip ediyor" dedi.

Pençe-Kilit harekatları sırasında şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba eviyle ilgili AKP cenahından skandal yorumlar gelmeye devam ediyor. 

Dün iktidara yakın Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın "İnsanın olduğu yerde sınıf olacak ve dolayısıyla 'sınıf ayrımı' da var olmaya devam edecek" diyerek açıklamaya çalıştığı sözkonusu evle ilgili olarak bugün de Abdurrahman Uzun akılalmaz ifadeler kullandı.

'Ak Trol' olarak adlandırılan ve AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Uzun, Karaca'nın sıvası dökülmüş ve bakımsız haldeki evi için "Evet, bu ülkede her daim şehitler kerpiç evlerden çıkmıştır, sıvasız evlerden çıkmıştır. Allah o evlere şehitlik gibi bir rütbe nişanı nasip etmiştir" demekten geri durmadı.

Uzun, konuya ilişkin  yaptığı paylaşımda "Şehadet öyle giydirmeli cepheli olan 20-30 milyon liralık büyük sitelerden lüks evlerden çıkmıyor maalesef. Senin bakışınla buralar fakir evleri olarak gözüküyor değil mi? İşte seninle benim anlaşamadığım yer burası. İşte bu evler zengin evleri. Sen zenginliği sadece para zannediyorsun. Evet belki bu evlerin sıvası yok, duvarları kerpiçten. Ama bu evlerin içinde mertlik var, din var iman var. Onun için Allah şehadeti böyle evlerin adamlarına nasip ediyor. Allah helalin haramın ayrışmadığı o pahalı evlere nasip etmiyor şehadeti Allah" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
AK TrolAkp Trolü
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