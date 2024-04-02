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AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş

AKP'den CHP'ye geçen İstanbul Üsküdar belediyesi, 2 milyon liraya yakın börek satın aldığı ortaya çıktı

02 Nisan 2024 Salı 10:49
AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş






AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş

Ballı börek ihalesini İhaleyi kazanan “Oviya Gıda Unlu Mamuller İnşaat” isimli şirketinin ortaklarından Hakkı Şanlı, 2015’te AKP’den İstanbul vekil adayı oldu.

31 Mart yerel seçim öncesinde AKP’li belediyeler sık sık tartışmalı uygulamalarla gündeme geldi. Üsküdar Belediyesi de tartışmalı ihaleler ve kamu kaynaklarının satışlarıyla bu belediyeler arasında ilk sıralarda yer aldı. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Cengiz Karagöz imzasıyla yayınlanan habere göre Yerel seçimlerde Türkiye genelinde hezimete uğrayan AKP, Üsküdar Belediyesi’ni yüzde 49.91 oy alan CHP’nin adayı Sinem Dedetaş’a kaybetti. AKP’nin adayı, halihazırdaki Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise 42.38’de kaldı. 

Belediyenin AKP’de olduğu son günlerde de Üsküdar’da yandaşa ihale dağıtmaya devam edildi. Belediyenin 11 Mart’ta “suböreği” alımı için çıktığı ihalenin sonucu dün yayımlandı. Buna göre 1 milyon 920 bin TL’lik ihaleyi “Oviya Gıda Unlu Mamuller İnşaat” isimli şirket aldı. 

Söz konusu şirketin ortakları arasında 2015’te AKP’den İstanbul milletvekili adayı olan Hakkı Şanlı yer alıyor. 

Şanlı, 2018’de yapılan AKP kongresinde AKP MKYK yedek üyesi seçilmişti. 

Bugüne kadar 11 milyon 475 bin TL değerinde 17 kamu ihalesi kazanan şirket ihaleleri AKP’li Ümraniye ve Üsküdar belediyelelerinden aldı.

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBörekBörek Ihalesi
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