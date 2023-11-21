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AKP'li vekiller korgenerale kurdela tutturdu

KahramanmaraşD'ta bir giyim firmasının açılış töreninde AKP'li başkan ve vekillerin kestiği kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular

21 Kasım 2023 Salı 01:53
AKP'li vekiller korgenerale kurdela tutturdu






AKP'li vekiller korgenerale kurdela tutturdu

AKP'li vekil Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, bir giyim firmasının açılışında kestiği kurdeleyi tuğgeneralin tutması gündem oldu. Geçtiğimiz mart ayında ise Brüksel'deki NATO toplantısında Korgeneral Göksel Kahya'nın boş çay bardaklarını toplaması tepki çekmişti.

6 Şubat depremlerinin ardından uzun bir süredir işlerine ara veren Kahramanmaraş'ın tek AVM'sinde işyerleri tek tek faaliyete geçerken bir giyim mağazasının yaptığı açılış dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi ile Ömer Oruç Bilal Debgici ve AKP'li Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı açılış töreninde kurdele kesimi yapıldı. Vekil ve başkanın kestiği kurdeleyi Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan'ın tutması sosyal medyada gündem oldu.

'YA KAREYE GİRMEMELİ YA DA KURDELE KESMELİ'

Fotoğrafı Cumhuriyet'e değerlendiren askeri yetkililer ise "O rütbede bir komutan ya kareye girmemeli, eğer protokol kapsamında kareye giriyorsa da diğer bileşenlerle kurdele kesenlerden olmalı. Ancak tercihi kareye girmemek ya da giriyorsa da öne çıkmamak olmalı" yorumunda bulundu.

KORGENERAL BOŞ BARDAK TOPLAMIŞTI

Mart 2023'te ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO toplantısı gerçekleştirilmişti. NATO'daki zirvede TSK'yi temsil eden Korgeneral Göksel Kahya'nın toplantı sırasında boş çay bardaklarını toplamasına hem yurttaşlar hem de emekli komutanlar tepki göstermişti.

Son Güncelleme: 21.11.2023 02:00
Anahtar Kelimeler:
KorgeneralKahramanmaraşAçılış
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