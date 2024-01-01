AKP'nin dönemenin borcu ödenmeyince İstanbul donacaktı



AK Parti yönetimi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Botaş'a 1.7 milyar lira borç yapıldı. CHP yönetimine bırakılan 283 milyon dolarlık borça faiziyle 2.6 milyar liraya çıkan borç yüzünden 20 milyonluk kentin doğal gazı kesilmek mi istendi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından “Az bilinen olaylar” notuyla İBB şirketi İGDAŞ’ın AKP döneminde nasıl borç batağına düştüğünü ve 2019’da CHP’nin yönetime gelmesiyle borcun nasıl kapatıldığını anlattı.

AZ BİLİNEN OLAYLAR



Şimdi size önceki dönem İBB yönetiminin, İGDAŞ’ı nasıl bir borç batağına sürüklediğini ve 2019’dan sonra 3 yılda bu borçları nasıl ödediğimizi anlatacağım.



2018 yılı sonlarına doğru önceki İGDAŞ yönetimi, gazı aldığı BOTAŞ’a 1.7 milyar lira borç taktı. Yani… — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 1, 2024

2018 yılı sonlarına doğru önceki İGDAŞ yönetiminin gazı aldığı BOTAŞ’a 1.7 milyar lira borç taktığını belirten Ongun “Yani dönemin dolar kuru ile 283 milyon dolar. 2018 yılında ödenmeyen borç, zamanla faizlerle arttı. Ana paranın üzerine 918 milyon lira faiz yükü geldi ve borç toplamda 2.6 milyar liraya çıktı” dedi.

“BOTAŞ İSTANBUL’UN GAZINI KESECEKTİ”

"İMAMOĞLU DÖNEMİNDE ÖDENDİ”

2.6 milyar liralık borcun tamamının Ekrem İmamoğlu döneminde, 2 yıl içinde ödendiğini aktaran Ongun “Yoksa BOTAŞ, İstanbul’a gazı kesecekti. İGDAŞ’ın 1 Şubat 2022’den beri BOTAŞ’a borcu bulunmuyor” dedi.

Ongun “Bu kadarla sınırlı değil” diyerek şunları kaydetti:

“Bu kez 2017 yılı Ocak ayında, önceki dönem İBB yönetimi İGDAŞ’dan 1 milyar lira borç aldı. Dönemin dolar kuruna göre 207 milyon dolar. Daha bu borcu ödemeden, İGDAŞ’tan 740 milyon lira daha aldı.

Bu kez dönemin dolar kuruna göre; 194 milyon dolar. Faizlerle beraber göreve geldiğimizde bu borç 2 milyar liraya ulaşmıştı.

Bu borcun da önemli miktarı Ekrem İmamoğlu döneminde ödendi. 2023 Kasım ayı itibariyle İBB 1.7 milyar liralık ana para borcunu, bugün itibariyle 331 milyon liraya indirdi.”