AKP'nin on numara seçim vaadi | Yeşil alanı zenginler için betona boğacak



Büyük kentlerde deprem toplanma alanlarını bile AVM'ler ile lüks konut projelerine yağmalatmaktan çekinmeyen AKP, İzmir'in önce tarım vasfından çıkarılan sonra da imara açma girişimlerine sahne olan İnciraltı için harekete geçti. AKP İzmir Milletvekili adayı ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık tarafından tarım vasfından çıkarılan İnciraltı planlarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, “Sağlık turizmi, termal tesislerinin olduğu bir alandan, yatay mimarinin 3 katı geçmeyecek yapıların tesisinden bahsediyorum" diyerek bölgenin yapılaşmaya açılacağını "müjde" diyerek duyurdu.



Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar İnciraltı Yerleşkesi törenine katılan, AKP İzmir Milletvekili adayı ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir’de sağlık, turizm ve konut projeleriyle sıkça gündeme taşınan ve geçmişte iki ayrı sefer EXPO’ya aday olan İnciraltı bölgesinin yapılaşmaya açılacağını söyledi.



YEREL YÖNETİMLER DAVA AÇMIŞTI

Kaya, İnciraltı Planlarına ilişkin, "Sayın Bakanım, İnciraltı'nda dededen toruna yaklaşık 50 yıllık bir problem vardı. Daha önce 2 defa plan yapılmasına rağmen yerel yönetimlerin açtığı davalarla bu planlar iptal edilmişti. Bugün ilan edeceğiniz planlarla bizlerin vizyonunu ortaya koymuş oldunuz. Hem İnciraltı'ndaki tapu sahipleri bu alanı kullanamıyor hem de İzmir'e yakışmayan bir görüntü oluşuyordu" diye konuştu.



TESİSLER, KONUTLAR…

Bakan Kasapoğlu da tarım vasfından çıkarılan İnciraltı'nın yapılaşmaya açılaşacağını "Müjdem var" diyerek duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: “Maalesef bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz kendi topraklarına buradaki karmaşadan dolayı çivi bile çakamıyorlardı. Kaderine terk edilmişti burası, İzmir'e yakışmayan alana dönüşmüştü. Burada sorun Atilla Kaya vekilimizin takibiyle, dernek başkanı Tayfun Karabulut'un desteğiyle aşama aldı. İzmir için kolları sıvadığımız ilk gün bu konu gündemimize geldi. Bu noktada Çevre Bakanımızla çalışma ortaya koyduk, Cumhurbaşkanımızın desteğini aldık ve hep birlikte İzmir'in bu önemli sorununu birlikte çözüyor, yeni bir ufku birlikte başlatıyoruz. Çok değerli 600 metrekare alan, yeni bir kent ormanı, yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla yeni bir vizyondan bahsediyorum size. Sağlık turizmi, termal tesislerinin olduğu bir alandan, yatay mimarinin 3 katı geçmeyecek yapıların tesisinden bahsediyorum. İzmir'in sağlık turizmi noktasında marka şehir olmasının da bu çalışmayla önünü açıyoruz. Spor tesisleri alanının da İzmir'in spor markası vizyonu için de önemli bir atılım olduğunu da hissediyorum."

