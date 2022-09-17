AKP'li eski başkan, seçimle ilgili evrak yakarken yakalandı





Çorum'da geçen dönem AKP Akkent Mahalle Başkanlığı yapan Fevzi Demir, seçimle ilgili evrakları yakarken polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre; vatandaşların durumdan şüphelenerek haber vermesi üzerine eski ekin yolu yakınlarındaki alana gelen polis ekipleri Fevzi Demir’i seçimle ilgili kağıtları yakmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada telefonla AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı arayarak bilgi veren Fevzi Demir, evrakın parti tarafından kendilerine verilen ve oyların yazıldığı resmi olmayan evrak olduğunu söyledi. Demir, AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya bilgi vermesinin ardından, konuşmaları için cep telefonunu polislere verdi.

Polisin “Siyasi kimliğiniz var mı?” sorusuna “Önceki dönem AKP Akkent Mahalle Başkanı” yanıtını veren Fevzi Demir, kağıtların eski olduğunu ve imha ettiğini belirtirken polis ekipleri bir kısmı yanmış kağıtlara el koydu. Fevzi Demir, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.