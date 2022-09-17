AKP'li eski başkan, seçimle ilgili evrak yakarken yakalandı
Çorum'da geçen dönem AKP Akkent Mahalle Başkanlığı yapan Fevzi Demir, seçimle ilgili evrakları yakarken polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre; vatandaşların durumdan şüphelenerek haber vermesi üzerine eski ekin yolu yakınlarındaki alana gelen polis ekipleri Fevzi Demir’i seçimle ilgili kağıtları yakmaya çalıştığı sırada yakaladı.
Polisin “Siyasi kimliğiniz var mı?” sorusuna “Önceki dönem AKP Akkent Mahalle Başkanı” yanıtını veren Fevzi Demir, kağıtların eski olduğunu ve imha ettiğini belirtirken polis ekipleri bir kısmı yanmış kağıtlara el koydu. Fevzi Demir, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.