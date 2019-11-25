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Aksaray'da şarbon paniği | Gece yarısı büyük karantina

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan zehirli zarf paniği il genelinde korku dolu anlara neden oldu. Yetkililer vatandaşlardan evlerinden dışarı çıkmamasını istedi.

Aksaray'da şarbon paniği | Gece yarısı büyük karantina

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan zehirli zarf paniği il genelinde korku dolu anlara neden oldu. Yetkililer vatandaşlardan evlerinden dışarı çıkmamasını istedi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:00
Aksaray'da şarbon paniği | Gece yarısı büyük karantina

Aksaray'da şarbon paniği | Gece yarısı büyük karantina
 

Aksaray geceyi diken üstünde geçirdi. Halk uzun süre evinden dışarı çıkmadı. Cep telefonu satışı yapan İlyas Köse, iş yerine gelen zarfı, eve gelip açtığında içinden çıkan tozdan kendisi, eşi ve 2 çocuğu etkilendi. Zarftan çıkan tozun kimyasal madde olabileceği şüphesiyle Köse Ailesi fertleri ile bir kadın komşusu, evin önüne AFAD tarafından kurulan arındırma çadırında dezenfekte edilip, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişi hastanenin acil servisinde karantina altına alınırken, ev mühürlenip, çıkan toz da incelemek üzere Ankara'ya gönderildi.

Aksaray'da dün saat 17.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Bir haftadır İstanbul'da olan ve dün Aksaray'a dönen İlyas Köse, cep telefonu satışı yaptığı iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz bir zarfın olduğunu gören Köse, zarfı alıp, evine geldi.

POLİS, ARAYIP AFAD'A HABER VERDİ

Edinilen bilgilere göre evde zarfı açtığında içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra tozdan İlyas Köse, eşi Emine Köse (38),çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) etkilendi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine arayıp durumu bildirdi. Polis, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi.

DEZENFEKTE EDİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve AFAD ekipleri sevk edildi, bina tahliye edildi. Ardından AFAD ekipleri bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra binada ve evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı.

Herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi fertleri ile aileye yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) aldı kadın önce binada karantina altına alındı. Özel kıyafet giydirip, arında çadırında dezenfekte edildi. Daha sonra da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MASKE VE ÖZEL KIYAFETLE MÜDAHALE ETTİ

Ailenin tedaviye alındığı acil servis bölümü de karantina altına alındı. Müdahale edecek doktorlar da maske ve özel kıyafetlerini giyip müdahale etti. Diğer hastalar ise hasta girişi bölümünden hastaneye alındı.

ALINAN NUMUNE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Zarftan çıkan tozdan alınan numune incelenmek üzerine Ankara'ya gönderildi. İnceleme sonuçlana kadar da Köse ailesinin evi mühürlendi. Diğer bina sakinleri de tekrar evlerine döndü.

"ALINAN NUMUNE NEFATİF, AMA İNCELENECEK"

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen yaptıkları ölçümlerde herhangi bir kimyasal ve biyolojik maddeye rastlamadıklarını belirtti. Türkmen, şunları söyledi: ''Kimyasal ve biyolojik ölçümleri yaptık. Yapılan ölçümlerde kimyasal ve biyolojik maddeye rastlayamadık. Negatif çıktı. Ama biz numuneyi aldık. Ankara'ya ilgili birime göndereceğiz. Orada yapılan incelemede bizim ölçemediğimiz başka bir biyolojik ve kimyasal madde çıkarsa, evin içerisini arındıracağız. Şu an aileyi arındırdık. Dekontamine ettik. 5 kişi var burada.  Arındırma çadırımızda dekontaminasyon işlemlerini yaptık ve hastaneye sevk ettik. Orada karantina altına alınacaklar ve tedavileri yapılacak. Aileyi eve almayacağız. Test sonuçları negatif çıkarsa zaten bir sorun yok. Ama bir sorun çıkarsa da ona göre çalışma yapacağız'' diye konuştu.
 

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