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Akseki'de orman yangını | Bir kişi tutuklandı

Antalya Akseki ilçesinde geçtiğimiz ay sonunda çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

10 Ağustos 2021 Salı 08:12
Akseki'de orman yangını | Bir kişi tutuklandı

Akseki'de orman yangını | Bir kişi tutuklandı


Antalya ve çevresinde çıkan orman yangınları hakkında açılan soruşturmalar devam ediyor. Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.


Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılıgˆınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının s¸u¨pheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Go¨zaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suc¸undan tutuklandığı bildirildi. Sorus¸turma is¸lemlerine c¸ok yo¨nlu¨ olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.


 

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