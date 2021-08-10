Akseki'de orman yangını | Bir kişi tutuklandı



Antalya ve çevresinde çıkan orman yangınları hakkında açılan soruşturmalar devam ediyor. Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılıgˆınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının s¸u¨pheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Go¨zaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suc¸undan tutuklandığı bildirildi. Sorus¸turma is¸lemlerine c¸ok yo¨nlu¨ olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.



