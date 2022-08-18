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Akşener saldırganlara sert çıktı | Buyrun korkaklar, ben buradayım

MHP'li yöneticilerin saldırısına uğrayan İYİ Parti Esenyurt ilçe teşkilatı üyelerini ziyaret eden Genel Başkan Meral Akşener'den önemli uyarılar geldi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 19:00
Akşener saldırganlara sert çıktı | Buyrun korkaklar, ben buradayım


Akşener saldırganlara sert çıktı | Buyrun korkaklar, ben buradayım


Dün saldırıya uğrayan İYİ Parti Esenyurt ilçe teşkilatı yöneticilerini ziyaret eden Meral Akşener, , “Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun” dedi. 


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Esenyurt’taki üyelik karavanına yönelik saldırıya çok sert tepki gösterdi. Saldırıyı düzenleyenlere seslenen Akşener, “Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun.” dedi. 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Esenyurt'ta saldırıya uğrayan üye kayıt karavanını ziyaret etti.
“Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız.” diyen Akşener, “İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey.” ifadesini kullandı.

Saldırıyı düzenleyenlere seslenen Akşener, “Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Ben buradayım, buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun. Ben buradayım, buyurun.” dedi.

Akşener şöyle devam etti:

“Bu ülkeyi uçurumun kenarındaydı, dibine sürüklediniz. Partili cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube sistemin getirdiği sonuç; yapanın yanına kar kaldığı, haklının hiçbir hakkının korunmadığı bir düzen. Bu bir harami düzendir. Ant olsun, şart olsun ki; bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla, demokrasiyle, sandıkta hepsini emekli edip, hepsini attaya göndereceğiz inşallah. Bu harami düzeni milletimizle birlikte ortadan kaldıracağız inşallah. 5 maaş alan danışmanlar, danışmanlar karşısında iki büklüm olanlar, 5-10-15 maaş alan danışmanların karşısında 'emret ağabey' diyenler, kul hakkı yiyenlerin karşısında iki büklüm olanlar, bu harami düzen devam etmeyecek. Her şeyden önce gayretullaha dokunur. Her şeyden önce milletimizin haksızlık karşısında eğilip bükülmeyen o iradesine dokunur. Halep oradaysa arşın burada. Yalnız insanlara, az kişiye, 2 kişiye 25 kişinin saldırdığı bir Türkiye'ye ben ne söyleyeyim ki. Hadi bakalım haramiler, buradayım burada. Ama bu harami düzen elbet yıkılacak. O zaman göreceğiz bugünün kabadayılarının yarının nasıl korkak olduklarını. Ama biz hukuktan, biz adaletten, biz yargı bağımsızlığından, biz hukukun işlemesinden, biz demokrasiden asla ayrılmayacağız.”

MHP ESENYURT İYÇE YÖNETİCİLERİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Esenyurt’ta üye kayıt karavanı açan İYİ Parti üyeleri, dün akşam saatlerinde 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda iki İYİ Partili yaralanırken, polis ifadesine göre saldırganların Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt ilçesi yöneticileri olduğu anlaşıldı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan grup, akşam saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Saldırganlar, polise verdikleri ifadelerinde, kavganın çıkma sebebini “Bize küfür ve hakaret ettiler” diye anlatırken kendilerinin de şikayetçi olacaklarını belirtti.

Son Güncelleme: 18.08.2022 19:06
Anahtar Kelimeler:
Akşenerİyi Parti
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