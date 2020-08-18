AKUT BB-Başkan Recep Şalcı | Afet kültürü oluşturmakta geç kalıyoruz

Afet kültürü oluşturmakta geç kalıyoruz!



AKUT Başkanı Recep Şalcı: “Kentsel dönüşümler tamamlanmadan yeni bir depreme hazır olmuş sayılmayız. Arama kurtarma ekiplerimizin dünya çapında olması, çok iyi ön planlamalarınızın olması; binalarımız sağlam olmadıkça bir işe yaramayacaktır. Geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza bu korkuyu değil onların güvenli ve daha iyi yaşayabileceği konutlar bırakmamız gerekiyor. Geleceği de düşünüp acil durum eylem planlarımızı ona göre yapmamız lazım. Bunun için de afet kültürü kavramını hayatımıza yerleştirmemiz önem taşıyor.”

Ülkemizin en önemli afetlerinden 1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT’un başkanı Recep Şalcı, Büyük Marmara Depremi’nin 21. yıldönümünde, geçen süreyi ve gelinen noktayı değerlendirdi.

Afet kültürü

Öncelikle üst düzey bir farkındalık oluşturmamız ve artık toplum olarak bir afet kültürünü yerleştirmemiz ve yaygınlaştırmamız gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “1999 depremini ülke olarak milat olarak kabul etmiştik. Biliyorsunuz, AKUT olarak ülke gündemine yaygın olarak girmemizi sağlayan, bu depremdeki performansımızdır. 99 depreminde biz özellikle şunu gördük: Ne kadar kalabalık olursanız olun, herkesi kurtaramıyorsunuz. Herkesi kurtarmak planlaması yerine, gücümüzü, enerjimizi, insanları bilinçlendirmeye, kurtarılacak pozisyona düşülmemesi için, tüm toplumumuzun farkındalık eğitimleri ile beslenmesi gerektiğini düşündük. O günden bugüne elbette aynı durumda değiliz, geldiğimiz süreç de umut verici.

Ancak toplum olarak olması gereken yerde miyiz? Maalesef hayır! Daha yapmamız gereken çok iş var. Öncelikle, depremlerle yaşamayı öğrenmemiz, üst düzey bir farkındalık oluşturmamız ve artık toplum olarak bir afet kültürünü yerleştirmemiz ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Geç bile kaldık; kalmaya devam etmememiz gerekiyor! Eğitim ve afetler konusunda bilinç, farkındalık, empati ruhu oluşturabilmek her şeyden daha önemli. Bu nedenle öncelikle, başta depremler olmak üzere, afet bilincine yönelik, www.afet.akut.org.tr adresli yeni bir web sitesi hazırladık. Bu yeni sitemiz, yakın zamanda uygulamaya başladığımız “Güvendeyim” uygulamasından sonra yeni bir farkındalık platformu olacak. Afet bilinci konusunda dinamik bir iletişim platformu olacak yeni web sitemiz.”

“Kentsel dönüşümler tamamlanmadan yeni bir depreme hazır olmuş sayılmayız.”

Depreme hazır olma konusunda bir başka önemli eksikliğin de, özellikle büyük şehirlerdeki yapılarımızın depreme dayanıksızlık sorununun devam etmesi olduğunu belirten Şalcı; “Kentsel dönüşümler tamamlanmadan yeni bir depreme hazır olmuş sayılmayız. Arama kurtarma ekiplerimizin dünya çapında olması, çok iyi ön planlamalarınızın olması; binalarımız sağlam olmadıkça bir işe yaramayacaktır. O yüzden, hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı hem devlet olarak hem de yerel yönetimler, STK’lar olarak, devam ettirmemiz gerekiyor. Geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza bu korkuyu değil onların güvenli ve daha iyi yaşayabileceği konutlar bırakmamız gerekiyor. Geleceği de düşünüp acil durum eylem planlarımızı ona göre yapmamız lazım. Bunun için de afet kültürü kavramını hayatımıza yerleştirmemiz önem taşıyor.” dedi.

Pandemide AKUT hız kesmedi

AKUT’un çalışmalarını pandemi döneminde kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Şalcı: “Pandemi dönemi boyunca, 3624 kişiye, toplam 78 saate ulaşan 14 ayrı eğitim verdik. Bu eğitimler, arama kurtarma kriterleri şeklinde gerçekleşti. Salgının en sancılı dönemleri olan Mart ve Temmuz ayları arası, sokağa çıkma yasaklarının zorluklarında AKUT olarak 101 adet operasyona katıldık. Bu operasyonlarımıza 469 gönüllü katıldı ve 10 insan ile 24 canlı hayvan kurtarıldı ve maalesef 10 vatandaşımızın bedeni cansız çıkarıldı. ‘’

AKUT hakkında: 1996 yılında kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneği, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkisi ve imkânı dahilinde tüm koşullarda, zor durumlarda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Daha fazla bilgi için: www.akut.org.tr