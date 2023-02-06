AKUT deprem bölgesine giderken uyardı | Altın saatlerine dikkat





AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş dışında, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis illerimizi etkileyen depremde, Saat 10.00 itibariyle 284 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 2323 vatandaşımız yaralandı. İlk depreminin ardından, Saat 04.26 ve 04.36 arasında, büyüklüğü 6.4, 6.6 ve 6.5 olan artçı depremlerin meydana geldiği belirtildi.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, AKUT Acil Durum Yönetimi’nin depremin ilk saatleri itibari ile görev başında olduğu belirtilip; 16 ekip ve 211 AKUT gönüllüsü ile görev yerlerine intikal edildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca AKUT’un, İstanbul, Alanya, Mersin, Ankara, Giresun, Selçuk, Yarımada, Rize, Manisa, Kaş, Kocaeli, Antalya, Denizli, Fetiye, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bingöl ekiplerinin depremden etkilenen illere sevk edildiği belirtildi.

Zeynep Yosun Akverdi: “Altın Saatlere dikkat!”

AKUT’un çeyrek asırdan fazla tarihindeki ilk kadın Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, depremlerdeki Altın Saatler olarak adlandırılan ilk saatlerin hayati önemine dikkat çekerek; “Öncelikle, başta depremden etkilenen illerimizin vatandaşları olmak üzere, tüm ülkemize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Maalesef 10 il gibi geniş bir alanı etkileyen, uluslararası çağrı yapılan böylesi büyük bir depremde Altın Saatler dediğimiz ilk saatler çok hayati. Tüm illerdeki vatandaşlarımızı özellikle ulaşım ve haberleşme gibi hayati konularında çok daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sadece arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı değil; afet anlarında ambulans, itfaiye araçlarının da olay yerlerine acilen ulaşması gerekiyor. Zaman enkaz altındakilerin aleyhine akıyor maalesef ama umutları diri tutarak, enkaz altından son canlı çıkarılana kadar çalışmalara devam ediyoruz ve edeceğiz.”