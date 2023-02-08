AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı





AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen iki depremdeki ekip ve gönüllü sayısını arttırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat 2023 Saat 14.15 itibari ile vefat eden kişi sayısının 3.432 ve yaralı sayısının 21.103 kişiye ulaştığı belirtilen depremler geniş bir alanı ekledi.

Depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT ekipleri, 7 Şubat 2023 saat 09.00 itibari ile deprem bölgesinde 28 ekip ve 641 gönüllüsü ile operasyonlarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamada, 4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 64 kişinin enkazdan tahliye edildiği belirtildi.

AKUT, Afyonkarahisar, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Bodrum, Bozüyük, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kaş- Kalkan, Kuşadası, Kocaeli, Manisa, Marmaris, Mersin, Niğde, Rize, Selçuk, Tekirdağ, Trabzon ve Yarımada ekipleri ile deprem bölgesinde çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte.

Zeynep Yosun Akverdi: “Ülke olarak kriz yönetiminden, risk yönetimine geçmemiz lazım.”

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, gelinen noktada, artık strateji olarak afetler konusunda, “kriz yönetimi” olgusundan; “zarar azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimine” olgusuna çoktan geçmemiz gerektiğini yineleyerek; “Depremin yaşandığı illerde tüm arama kurtarma ekipleri olarak gerçekten insanüstü çaba sarf ediyoruz. Dünyanın belki de ilk beşine girecek arama kurtarma ekiplerine sahibiz ama bu gücünüz; eğer binalarınızı depreme dayanıklı hale getirmediyseniz, çok fazla Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. ”