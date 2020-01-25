

AKUT ekipleri 2 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı



Elazığ'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti. AKUT, kurtarma ekipleri iki vatandaşımızı çıkardığını duyurdu. AKUT'tan bu konuda yapılan açıklama şöyle:

24 Ocak 2020’de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ardından 21.08'de 5.4 olmak üzere bir çok artçı sarsıntı meydana geldi.

AKUT Acil Durum Yönetimi bölgeden gelen gelişmeleri yakından takip ederek hızla operasyon kararı aldı. AKUT Bingöl ekibi hızla bölgeye geçiş yaptı. AKUT İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ankara, Gaziantep, Rize ve Giresun ekipleri ise bölgeye intikal için yola çıktı. Bölgeye gece yarısı 23.30 gibi ulaşan ilk ekip AKUT Bingöl ekibi saat 00.00 sularında enkaz üzerinde kurtarma çalışmalarına başladı. AKUT, saat 04.15 civarında Elazığ Mustafapaşa‘da 1 vatandaşımızı AFAD ve Jandarma ekipleri ile birlikte enkaz altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hemen ardından enkaz altından 1 vatandaşımızı daha AFAD, Jandarma, UMKE ve IHH ile birlikte sağlık ekiplerine teslim etti.

Saat 06.00’da İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara ekipleri Elazığ havaalanına iniş yaptı. Rize ekibi ise şehir merkezine giriş yaptı.

AKUT 126 arama kurtarma personeli ve 4 arama köpeği ile bölgede kurtarma çalışmalarına destek verecek.