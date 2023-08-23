AKUT ekipleri, Çanakkale ve Bursa Yenice’de destek için sahada

AKUT ekipleri, Çanakkale ve Bursa/Yenice’de çalışmalara destek için sahada

Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangınların söndürülmesi için hem sahadan hem de koordinasyon merkezinden destek sağlıyor. AKUT, 10 ekibi ve 87 gönüllüsüyle yangınların çıktığı bölgede AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, emniyet, jandarma, belediye ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışıyor.

Devletin birçok kurumunun havadan ve karadan müdahale ettiği yangının söndürülmesi için AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri de canla başla çalışıyor. Yangın ihbarlarının alınmasının ardından sahaya inen derneğin Bursa, Bozüyük, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kuşadası, Selçuk, Tekirdağ ve Yarımada ekiplerinde yer alan gönüllüler iki ayrı yangın bölgesinde çalışmalara katıldı. Sabaha karşı Yenice’de yangının kontrol altına alınması ile Bursa ve Bozüyük ekipleri operasyon merkezlerine dönüş yaptı. Sahada görev alan gönüllülerden yangın konusunda eğitimli ve deneyimli olanlar direkt olarak söndürme çalışmalarına destek olurken, diğer gönüllüler ise canlı hayatının güvene alınması için tahliye çalışmalarına destek oluyor.

Yangınlar söndürülene kadar sahada olacaklar

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangınları söndürmek güçleşirken AKUT’un tüm yangınlar söndürülene kadar sahada olacağını belirten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, “Baktığımız zaman bir yandan Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle büyüyen ve köylerin tahliye edilmesine, boğazın trafiğe kapatılmasına neden olan büyük bir yangın diğer yanda ise Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafına da geçen bir orman yangını mevcut. Ülkemizin ciğerlerinin yanıyor olması bizi çok üzüyor. Bu nedenle yangınların söndürülmesi için dört koldan çalışıyoruz. Şu an 30’u koordinasyon merkezinde olmak üzere 10 ekibimizden toplamda 87 gönüllümüz yangınların söndürülmesi için çaba harcıyor. Bursa’da çalışmalara destek olan 3 ekipten 28 gönüllümüz ile yangına müdahale ettik, kontrol altına alınmasıyla iki ekibimiz yerleşkelerine döndü, bir ekibimiz Çanakkale’ye desteğe geçti. Aynı zamanda öncelikli misyonumuz canlı hayatı olduğu için de yangın müdahalesi konusunda destek olabilecek diğer gönüllülerimizle de, yangına müdahale eden diğer kurum çalışanlarına bölgede destek sağlıyor, tahliye süreçlerine destek oluyoruz. İhtiyaç olması halinde iaşe su ve diğer ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. Yangınlar söndürülene kadar sahada olacağız ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da destek olacağız” dedi.