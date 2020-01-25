AKUT ekipleri enkazdan 3 kişiyi kurtardı



29 kişinin can verdi Elazığ depreminin ardından 44 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Acil Durum Yönetimi, burada 3 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı. AKUT tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi.

AKUT depremden sonra bölgeden gelen gelişmeleri yakından takip ederek hızla operasyon kararı aldı. AKUT Bingöl, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ankara, Gaziantep, Rize ve Giresun ekiplerinden oluşan 98 operasyonel gönüllümüz ve 2 adet arama köpeğimiz ile soğuk hava şartlarına rağmen, bölgede 24 saat aralıksız çalışma prensibiyle ve operasyon merkezinin yönlendirmeleriyle operasyona ve yardıma devam etmektedir.

AKUT arama kurtarma ekiplerimiz bu zamana kadar 3 canlı ve ne yazık ki 8 cansız kazazedenin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı olmuştur.



Şu an itibarıyla Elazığ Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde bulunan enkazda AFAD ekipleri ile birlikte enkaz altında kaldığı tahmin edilen kazazedelerin kurtarılmasına yardım etmektedir.

40 gönüllümüz ise kazazedeler ve ihtiyaç sahipleri için çadırların kurulmasına yardım amaçlı görev almıştır.