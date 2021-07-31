AKUT Manavgat’ta Çalışmalarına Devam Ediyor

28 Temmuz 2021, Çarşamba günü, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktadan başlayan, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam eden yangın felaketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmada bulunan AFAD, UMKE, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türk Telekom Arama ve Kurtarma(TTAKE), SKUT, ANDA, ACAR, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), OGM, EGM, jandarma, 112 ACİL ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, AKUT Arama Kurtarma Derneği de aktif olarak görev başında.

AKUT Alanya, Antalya, Kaş Kalkan ekiplerinin 17 gönüllü ve 3 araçla katıldığı çalışmalarda, şimdiye kadar yangın felaketinden etkilenen 59 yetişkin, 6 çocuk ve 76 hayvan AKUT ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edilirken 1 kazazedenin de hastaneye nakli sağlandı.

AKUT Mersin ve AKUT Bodrum ekibi bölgelerindeki yangın kontrol altına alındığı için operasyonlarını sonlandırırken AKUT Marmaris ekibi ve AKUT Fethiye ekibi kendi bölgelerindeki yangın söndürme ve tahliye çalışmaları ile vatandaşlarımız için çadır kurulumlarına destek vererek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Recep Şalcı: “İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz”

AFAD, UMKE, İHH, OGM, EGM, jandarma, itfaiye ekipleri ve AKUT olmak üzere tüm yardım kuruluşlarının imkanlarını seferber ederek Manavgat’a koştuğunu belirten AKUT Başkanı Recep Şalcı, başta Antalya Manavgatlılar olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak “Son edindiğimiz bilgiye göre 138 vatandaşımızın yaralandığı, 3 vatandaşımızın yanı sıra, yüzlerce hayvan ve ağacımızı kaybettiğimiz Manavgat’ta acımızın daha da büyük boyutlara gelmesini önlemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yangın kontrol altına alınana kadar AKUT olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. ” dedi.