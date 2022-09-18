AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi



AKUT VAKFI, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak akla dayalı belediyecilik hizmeti sunmak ve yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla geliştirdiği Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamında, 5 bin proje önerisi içinde değerlendirilen 27 projeden biri olan “Afet Gönüllüleri” projesinin uygulamasına başlıyor.

Proje kapsamında, AKUT VAKFI eğitmenleri 2022 yılının sonuna dek “Mahalle Afet Gönüllü Sisteminin Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması” hedefiyle İBB AKOM ile İstanbul genelinde 5.450 vatandaşa “Toplanma Alanlarında Organizasyon ve İlk Müdahale Ekibi” adlı toplum bilinçlendirme eğitimleri verecek.

Ekrem İmamoğlu projeyi anlattı:

Eğitimlerin tanıtım sunumu 17 Eylül Cumartesi sabahı Florya Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında’nun tanıtım konuşması yayınlandı. İstanbul’un deprem riskine değinerek sözlerine başlayanhızlı müdahalenin ve donanımlı gönüllülerin olası afetlerde hasarı minimize etmekte önemli ölçüde fark yaratması nedeniyle bu projeye başladıklarını belirtti. AKOM liderliğindeyürütücülüğünde sürdürülecek projeye vatandaşları davet eden İmamoğlu, depremle ilgili yapılacak önleyici çalışmaların bizzat takipçisi ve katılımcısı olacağını vurguladı.

Toplantıda AKUT VAKFI Başkanı Nasuh Mahruki, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, AKUT VAKFI Başkanı Ali Nasuh Mahruki ve AKOM Danışmanı Prof. Dr. Şerif Barış da söz alarak projenin önemine değindiler.

Nasuh Mahruki çalışmaları detaylandırdı:

AKUT VAKFI Başkanı Nasuh Mahruki, “Toplanma Alanlarında Organizasyon eğitimimiz ile başta deprem olmak üzere tahliye gerektiren doğa veya insan kaynaklı tüm afet ve acil durumlarda; Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında toplanma alanlarında görev almak üzere yetkilendirilmiş görevliler bölgeye ulaşana kadar, paniğin engellenmesi ve en acil ihtiyaçların tespit edilebilmesi amacıyla mahallelerdeki gönüllülere bir dizi eğitim vererek kaos kaynaklı ikincil riskleri minimize etmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimler ile gönüllülerimize olası afet veya acil durumlarda toplanma alanlarında organize olmayı ve ihtiyaçları sınıflamayı anlatıyoruz.” dedi. “5 bini aşkın vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile yetkililer bölgeye ulaşana kadar yaşanacak kaosun önüne geçmeyi; engelli ve hasta bireyler, bebekler, yaş almış mahalle sakinleri gibi kırılgan grupların maruz kalacakları tehlike riskini bertaraf etmeyi; çocukların ve evcil hayvanların kaybolmasını engellemeyi; varsa yaralıları yetkililerle buluşturacak iletişimi ivedilikle sağlamayı ve böylelikle halkımızın zarar görebilirliğini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.” diyen Nasuh Mahruki, İME-İlk Müdahale Ekibi eğitimlerinin ise afet sonrası 12 saat içerisinde ulaşılabilecek kazazedelere yönelik olarak planlandığını aktardı. “450 vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile akredite arama-kurtarma ekipleri bölgeye ulaşana kadar, ağır teknik ekipman kullanmaksızın kurtarılabilecek kazazedelere ulaşarak can kayıplarını minimize etmeyi amaçlıyoruz. Bina kontrolü, bina tahliye, kazazedenin yer tespiti, ulaşma, sedyeleme-sabitleme ve yaralıyı güvenli alana nakil etaplarından oluşan bu eğitimin içerisinde afet ilk yardımını da anlatıyoruz.” diyen Nasuh Mahruki, AKUT VAKFI gönüllülerinin 30 yıla yaklaşan afet ve acil durum yönetimi tecrübesinden yola çıkarak başlattıkları eğitim projesine katkı sunan tüm kamu görevlilerine ve paydaş sivil toplum örgütlerine teşekkürlerini iletti.

AKOM ve İstanbul İftaiyesi tarafından desteklenen projenin eğitim ayağını üstlenen AKUT VAKFI’na TRAC, İHTİYAÇ HARİTASI, HAYATA DESTEK, ÇYDD, İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ, MAKUT, İSTANBUL ARAMA KURTARMA, NESAR, MKF, İNOGRA, TAP gibi pek çok sivil toplum örgütü de gönüllü desteği sunacak. Yıl sonunda bitmesi planlanan proje kapsamında eğitim almak isteyen vatandaşlar, AKOM’un web sayfasından “Afet Gönüllüleri” sekmesine tıklayarak başvuruda bulunabilirler.