AKUT yanan ormanlarımızı yeniden hayata döndürülüyor!

Bu yaz yaşanan Ege ve Akdeniz yayınlarında kaybettiğimiz ormanlarımızı yeniden oluşturmak amacıyla, AKUT, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı, Muğla Orman Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ortaklığında hayata geçen “tohum/kozalak” toplama projesi sahaya iniyor. Kozalak toplama çalışmalarının, 13-28 Kasım tarihleri arasında, AKUT gönüllüleri tarafından, Karaçam ağaçlarının bulunduğu önemli bölgelerden birisi olan Muğla-Yılanlı Dağı’nda başlatılacağı belirtildi. Yüksek tırmanış eğitimini tamamlamış gönüllülerin tepe taçlarından; gelebilen diğer tüm gönüllülerin ise, zeminden kozalak toplayacağı vurgulandı.

Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, bu yaz yaşadığımız Ege ve Akdeniz orman yangınları sonrası oluşan ağaç tohumu ihtiyacı için; yanmamış ağaçlardan tohum/kozalak toplama projesine destek veriyor.

AKUT, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı, Muğla Orman Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ortaklığında hayata geçen projede öncelikli alanın, Karaçam ağaçlarının bulunduğu önemli bölgelerden birisi olan Muğla-Yılanlı Dağı olarak belirlendiği belirtildi.

AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özcan: “Ana işimiz afetlerde arama kurtarma ve şimdi de ağaç tohumu arayıp, ormanlarımızı yeniden hayata döndürmeye destek olacağız.

Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Doğanay Tolunay’ın yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilen ihtiyaç nedeniyle, AKUT’un Akademi Doğa ve Çevre Birimi’ne destek talebinde bulunulduğu vurgulanan proje ile ilgili bilgiler veren, AKUT Akademi’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özcan şunları söyledi:

“Bu yaz yaşadığımız ve AKUT olarak bizim de her aşamasında ve bölgesinde, verdiğimiz her türlü destekle içinde yer aldığımız Ege ve Akdeniz orman yangınlarının söndürülmesinin ardından, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yanan bölgelerin yeniden ormanlaştırılması çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda gelinen aşamada, tohum stoklarını desteklemek amacıyla, kozalak/tohum toplama çalışmaları planlandı. Toplama yapılacak ağaçların, kızılçam ve karaçam türü yüksek ağaçlar olması nedeniyle, tepe taçlarına yüksek tırmanış yapılması gerektiği için, AKUT olarak bizden destek talep edildi. Ana işimiz afetlerde arama kurtarma ve şimdi de ağaç tohumu arayıp, ormanlarımızı kurtarmaya; daha doğrusu yeniden canlandırmaya destek olacağız. Çalışmalara Türkiye’nin dört bir yanındaki AKUT ekiplerimizden gönüllüler katılacağı için şimdiden heyecanlıyız."

Proje, ülkemizin önemli Karaçam bölgelerinden birisi olan Muğla-Yılanlı Dağı’nda başlatılıyor.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, 13-28 Kasım tarihleri arasında, Muğla’da, Yılanlı Dağı eski Orman İşletme Şefliği Eğitim Binası’nın bulunduğu alanda Karaçam kozalakları toplanacağı; Kızılçam toplama alanının daha sonra belirleneceği ifade edildi. Yüksek tırmanış eğitimini tamamlamış gönüllülerin tepe taçlarından; gelebilen diğer tüm gönüllülerin ise, zeminden kozalak toplayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, kamp alanının bin metre rakımlı olduğu ve geceleri hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.