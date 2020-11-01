AKUT, deprem enkazı altından 11 can kurtardı

AKUT, enkaz altından 11 can kurtardı

Recep Şalcı: “Müdahale kapasitesi ve kalitesi önemli elbette. Ama önlem kısmında daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Arama kurtarma ekiplerimiz dünya standardında; hatta üzerinde gerçekten ama yapılarımız depreme karşı dayanıklı olsa, bu kadar başarılı arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız bile kalmayacak. Keşke arama kurtarma ekiplerimizin dünya standardı yerine, yapılarımızın deprem dayanıklılığı konusundaki dünya standardı ile gurur duysaydık.”

Ülkemizin en önemli afetlerinden 1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT, 30 Ekim 2020 Cuma günü Saat 14:51’de gerçekleşen Ege Depremi’nin arama kurtarma çalışmalarına; 18 farklı ekip ve 242 gönüllü ile katıldı. Sahada bulunan 3 arama kurtarma köpeğinin gerekli anlarda enkazlara yönlendirdi.

Farklı enkaz noktalarında kurtarma çalışmaları gerçekleştiren AKUT, şu ana kadar 9 kişinin ve 2 hayvanın enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu. Çalışmalar, AKUT’un 16 ekibi ve 211 gönüllüsü ile devam ediyor.

Yerin 16,54 kilometre derinliğinde ve en yakın yerleşim birimi olan İzmir-Seferihisar’a 17,26 km uzaklığında gerçekleşen; büyüklüğü 6.6 ile 6.9 arasında tahmin edilen ve 40 adedinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere; toplam 850 artçı sarsıntı yaşatan depremde, 51 kişinin hayatını kaybettiği ve 896 kişinin yaralandığı belirtildi. İzmir’de 8 binada çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Altın saatlerde trafik kaosu hayati tehlike

Deprem gerçekleştiği andan itibaren AKUT’un bölgeye yakın ekiplerinin hızla deprem bölgesine ulaştıklarını belirten AKUT Başkanı Recep Şalcı, öncelikle, büyük kentlerde deprem hemen sonrası yaşanan kaos kaynaklı trafik sorununun ciddiyetine dikkat çekti.

Depremin ilk saatlerinde insanların, binaları hasar bile görmemiş olsa dahi, panik halinde kendilerini sokaklara attıklarını ve otomobilleriyle trafiği tamamen kilitlediklerinin altını çizen Şalcı; “Dün, Bodrum’dan 1,5 saatte İzmir’e ulaştık ama enkaz alanına ulaşmamız trafikten dolayı 2,5 saat sürdü.Bu 2,5 saat o kadar hayati öneme sahip ki… Biz bir İstanbul depremi bekliyoruz, başka depremler bekliyoruz, vatandaşlarımızın bu konuda çok daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor ki biz canlara bir an önce ulaşalım. Sadece arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı değil; afet anlarında ambulans, itfaiye araçlarının da olay yerlerine acilen ulaşması gerekiyor.” dedi.

Yapı stokları ve kentsel dönüşüm sorunu

Ülke olarak Büyük Marmara Depremi sonrası stratejik bir hata yaptıklarını, müdahale kısmına çok önem verdiklerini vurgulayan Recep Şalcı, sözlerine şöyle devam etti: “Müdahale kapasitesi ve kalitesi önemli elbette. Ama önlem kısmında daha hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Arama kurtarma ekiplerimiz dünya standardında, hatta üzerinde gerçekten ama yapılarımız depreme karşı dayanıklı olsa bu kadar başarılı arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız bile kalmayacak. Keşke arama kurtarma ekiplerimizin dünya standardı yerine, yapılarımızın deprem dayanıklılığı konusundaki dünya standardı ile gurur duysaydık. Afette arama kurtarma ekipleri güçlüyse zaten, bir yerlerde eksiksiniz demektir. Bizim hala yapı stokları açısından, kentsel dönüşüm açısından hızla yapmamız gereken çok şey var.”

Pandemi afet anında görünmeyen tehlike

Pandemi süreci ve afet anlarıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan AKUT Başkanı Recep Şalcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Afet anlarında pandemi görünmeyen tehlikedir buna çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Dün depremin ilk saatlerinde vatandaşlarımız deprem paniğiyle, sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarını adeta yok saydı maalesef. Bu çok tehlikeli.”

AKUT hakkında: 1996 yılında kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneği, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkisi ve imkânı dahilinde tüm koşullarda, zor durumlarda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

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