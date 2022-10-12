AKUT’tan Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri sınavı



Ülkemizde sadece “Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu-IRO” üyesi AKUT tarafından yapılabilen “IRO Arama Köpekleri Uluslararası Akreditasyon Sınavı”, AKUT ev sahipliğinde, 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşiyor. Sınava, AKUT ve diğer tüm kurumlarda çalışan köpekli arama timlerinin yanı sıra; bireysel köpek idarecileri de köpekleriyle katılabiliyorlar.

Dünyanın önde gelen arama kurtarma derneklerinden AKUT Arama Kurtarma Derneği, 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde, üyesi olduğu Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu-IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) iş birliği ve AKUT İzmir ekibi ev sahipliğinde, “IRO Arama Köpekleri Sınıflandırma ve Akreditasyon Sınavı” düzenliyor.

Sadece AKUT tarafından düzenlenebiliyor

Uluslararası geçerliliği olan sınavı geçen ekiplerin, dünyanın her yerinde yapılacak operasyonlarda görev alabileceği belirtildi. Ayrıca, yılda bir kez sadece IRO üyesi AKUT tarafından yapılabilen sınavın, yılda ikiye çıkartılması hedeflendiği ifade edildi.

Sınav 2 kategoride yapılacak

AKUT tarafından yapılan açıklamada, son başvuru tarihi 15 Ekim 2022 olan sınav kapsamındaki değerlendirmenin uluslararası IRO hakemleri tarafından yapılacağı ve sınavın, Area Search (Doğa Arama-Hava Koklama) ve Mantrailing (Koku ayırt eden iz takibi) kategorilerinde düzenleneceği belirtildi. Ayrıca IRO sınavına, AKUT ve diğer tüm kurumlarda çalışan köpekli arama timlerinin yanı sıra bireysel köpek idarecilerinin de köpekleriyle katılabilecekleri vurgulandı.

AKUT Hakkında:

AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 4.388 operasyonda, 3.251 insanın hayatını kurtardı. Yaşamın kutsal ve en değerli olduğunun bilinciyle 1.709 hayvanın da kurtarılmasını sağladı. 5 yılda 52.000 km yol kat ederek, 52 il, 174 ilçede 5,5 milyon kişiye mobil eğitim projesi ile ulaştı. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için 100 binlerce kişiye ‘’Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri’’ vermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığı yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yürüttüğü tüm eğitim, operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarını ise destekçilerinin bağışlarıyla karşılıyor.