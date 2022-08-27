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Aleyna Tilki konserine gerici engeli

Kuran Kurslarında çocuklara tecavüz edilmesine, hırsızlık ve yağmaya, orman yangınlarına, cinsel istismarlara, rüşvet ve yolsuzluğa karşı ses çıkaramayan diyanetçilerin hedefinde kadın şarkıcılar var

27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:54
Aleyna Tilki konserine gerici engeli


Aleyna Tilki konserine gerici engeli


Bol keseden maaşla namaz kıldırmaktan başka bir görevi olmayan Diyanet bünyesinde çalışanların üye olduğu Diyanet-Sen adlı sendika, Aleyna Tilki'yi hedef aldı.

Çorum'da düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde konser verecek olan Aleyna Tilki, gericilerin hedefi oldu. Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, sosyal medyadan Aleyna Tilki konserinin iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konseri için Diyanet-Sen Çorum Şubesi tarafından iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş... Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Aleşna TilkiDiyanet
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