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Alıç meyvesi hasadı başladı, talep arttı

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişen Alıç meyvesi için Toros Dağları'nın kuzeyinde hasad tamamlanırken, güney kesimlerinde toplama işlemi yeni başladı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 17:23
Alıç meyvesi hasadı başladı, talep arttı

Alıç meyvesi hasadı başladı, talep arttı


Türkiye'nin yaban meyve florasının en önemli bitkilerinden biri olarak bilinen Alıç bu yıl altın dönemini yaşıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde, Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, bölge halkı tarafından toplanıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanlara çıkarak alıç toplayanlar, meyveyi çiğ olarak, marmelat şeklinde veya sirkesini yaparak tüketiyor.


Genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri halktan ilgi görüyor. Başta alıç meyvesi olmak üzere, kuşburnu ve sandal çileği gibi doğal yetişen ürünler olgunlaşıyor. İlçede vatandaşlar, Mara Mahallesi Hotamis mevkinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanlarda alıç topluyor. Toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak, marmelat şeklinde veya sirkesi yapılarak tüketiliyor. Özellikle sirkesi, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor. Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında meraklıları ile buluşturuyor.

BU YIL TALEP OLDUKÇA FAZLA

Ailesi ve yakınlarıyla beraber alıç toplamaya çıkan Bekir Kaya, "Bu meyveyi gelip toplayan çok insan var. Dağda kendiliğinden yetiştiği için yoğun talep alıyor. Bunu bazı kişiler meyve olarak tüketiyor. Bazı insanlar ise sirke yapıyor ve bu meyvenin kalbe iyi geldiğini söylüyorlar” diye konuştu. 

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AlıçAlış MeyvesiMersinTorosToros Dağları
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