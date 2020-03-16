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Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 

Koronavirüs salgınına tedbir olarak okul ve eğlence yerlerinin kapatılmasına rağmen, vatandaşların küçük indirimler uğruna AVM'lere koşması halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 17:46
Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 

Alışveriş tutkusu virüs kabusunun önüne geçti 


Küçük bir indirim uğruna hem kendi hem de vatandaşların sağlığını riske atanlar yurdun her yerinde kendini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşları "Kalabalık yerlerden uzak durun" çağrısına rağmen AVM'ler okulların da kapatılmasıyla birlikte canlandı.

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Okullar tatil edildi, pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı, cemaatle ibadete ara verildi. Ancak kontrollü hizmete devam tavsiyesi alınan AVM'lerin bu tavsiyeye uymadığı gözlendi. 
Koronavirüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan Sivas'taki mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" diyerek kendini savundu.


Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Okullar tatil edildi, pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı, cemaatle ibadete ara verildi. Alışveriş Merkezleri'nde de (AVM) kontrollü hizmete devam tavsiyesi alınsa da bu tavsiyeye uyulmadığı gözlendi. Bazı AVM'ler sosyal medya hesapları üzerinden "Alışveriş Merkezimiz 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir" mesajları yayınladı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri 14 Mart'ta bir çalıştay yapmıştı. Çalıştayda AVM'lerin 10:00 -22:00 olan açılış kapanış saatlerinin 12.00-20.00 olarak uygulaması için tavsiye kararı alınmıştı.

'YILLIK İZİN KULLANDIRILMASINI ÖNERDİK'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş “AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz” demişti. Altaş, okul tatili boyunca AVM’lerdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ettiklerini duyurmuştu.

TAVSİYEYE UYULMADI

Tavsiye kararına rağmen AVM'lerin yine saat 10'da açıldığı dikkat çekti.

AVM PERAKENDE CİRO ENDEKSİ OCAK AYINDA YÜZDE 27.3 ARTTI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı. Ciro endeksi Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27.3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaştı. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ocak 2020’de İstanbul’da 1.617 TL, Anadolu’da 1.083 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2020’de 1.297 TL oldu.

OCAK AYINDA ZİYARET SAYISI ENDEKSİ AZALDI

Ocak 2020 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1.9’luk bir azalış olduğu gözlemlendi.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2020 18:41
Anahtar Kelimeler:
AVMAlışverişKorana
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