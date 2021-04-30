

Alkol satışı yasak mı? | Bakanlık uyardı | Perdeleme geldi

Türkiye alkol satışıyla ilgili genelgenin hukukiliğini tartışırken bazı il ve ilçelerde ilginç uygulama haberleri geliyor. Bazı şehirlered alkol satışı yapan iş yerlerine perde çekilirken, bakanlık kararın yürürlükte olduğunu duyurdu. Bu arada İGA'da eczaneler dışında tüm yeme içme mekanları kapatılırken, dış hatlar terminalinde publar dahil tüm restoranların açık olduğu bildiriliyor.

Sosyal medyada konuşulan alkol satışıyla ilgili yasağın kalktığına yönelik paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı: Tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak.

Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girildi. Hükümet tarafından alınan tam kapanma kararının ardından 17 günlük tam kapanma süreci resmen başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın kurallarını, yasakları ve kısıtlamalar ile açık olan yerleri yayınladığı genelge ile duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmıyordu.

Tam kapanma sürecinde de alkol satışı yasak olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söylemişti: "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dün akşam sat 19.00'da tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte alkol satışı yasağı da başlamış oldu.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK..."

lara yol açan alkol satış yasağı ile ilgili Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan çarpıcı iddia geldi. Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun” dedi.

İçişleri Bakanlığ'ndan da son dakika açıklaması geldi:

Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KÜTAHYA VALİLİĞİ: ALKOL SATIŞI KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı- basın yayın organlarında, kentte faaliyet gösteren marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başladığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi il Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır."

Valiliğin açıklamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da sosyal medya hesabından paylaştı.