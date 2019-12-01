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Alkollü kadın, kurtarılmayı beklerken dans etmeye başladı

Mahsur kaldığı balkonda kurtarılmayı beklerken ellerini kaldırarakt dans etmeye başlayan kadın görüntü alanlara da el salladı.

Alkollü kadın, kurtarılmayı beklerken dans etmeye başladı

Mahsur kaldığı balkonda kurtarılmayı beklerken ellerini kaldırarakt dans etmeye başlayan kadın görüntü alanlara da el salladı.

01 Aralık 2019 Pazar 08:20
Alkollü kadın, kurtarılmayı beklerken dans etmeye başladı

Alkollü kadın, kurtarılmayı beklerken dans etmeye başladı


Çıktığı balkonda mahsur kalan genç kadın, kurtarılmayı beklerken dans etmeye başladı. Bursa'da, kapısının zorlandığını iddia ederek balkona çıkan Makbule O., otelin yanındaki bankanın balkonunda mahsur kaldı. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp, gülen ve dans eden Makbule O., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Makbule O.'nun alkollü olduğu öne sürüldü.


Olay, saat 22.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki otelde konaklayan ve alkollü olduğu öne sürülen Makbule O. odasının kapısının zorlandığını hissederek balkona çıktı. Panikleyen Makbule O., buradan da yandaki balkona atladı. Daha sonra otelin yanındaki bankanın balkonuna geçti. Burada mahsur kalan Makbule O.'yu görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Makbule O., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Makbule O.'nun alkollü olduğu iddia edildi. 

DANS EDİP, EL SALLADI

Bu sırada bölgeye gelen basın mensupları Makbule O.'yu görüntüleyince, kadın dans edip, el salladı. Gülerek dans etmeyi sürdüren Makbule O., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sepetli araçla kurtarıldı. Makbule O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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