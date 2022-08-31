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'Allah gelse, yine Tayyip kazanır' diyen adama tepki yağıyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:07
'Allah gelse, yine Tayyip kazanır' diyen adama tepki yağıyor

'Allah gelse, yine Tayyip kazanır' diyen adama tepki yağıyor

Siyasel kutuplaşma sokakta dini hassasiyetleri, islami bilgileri yerle bir etti. Sokak röportajında bir vatandaşın, akıllara zarar sözleri sert tepkilere neden oldu

Türkiye, politikacıların sorumsuz açıklamaları yüzünden toplumsal savrulmanın eşiğine geldi. Dini hassasiyetler, islami öncelikler sorumsuzca miting meydanlarında çarçur edilince, sokaktaki vatandaş durumu daha ileriye götürdü. 
Ankara'da sokak röportajında konuşan ve AKP'li olduğu iddia edilen bir yurttaşın sözleri şaşkınlık yarattı. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen yurttaş, "Allah gelse, gene Tayyip kazanır" ifadelerini kullandı.


Ankara Ulus'ta YouTube'da yayın yapan Tüylü Mikrofon isimli kanala konuşan AKP'li bir yurttaşın sözleri şaşkınlık yarattı.


Mikrofon uzatılan yurttaş, "Allah gelse yine Tayyip kazanır" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'I NİYE KARIŞTIRIYORSUN?"

O esnada sokak röportajında konuşan bir yurttaş ise, "Allah'ı niye karıştırıyon" dedikten sonra alanı terk etti. Söz konusu röportaj, sosyal medyada gündem oldu.


 

Son Güncelleme: 31.08.2022 17:17
Anahtar Kelimeler:
Sokak RöportajıAnkara
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