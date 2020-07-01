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Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor

Almanya, vatandaşlarını alışverişe teşvik etmek için vergi indirimine giderken, ek çocuk parası ödemeleri gibi paketleri de hayata geçirmeye başlıyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:10
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor
Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler neticesinde bir çok ekonomik alanda durgunlaşma yaşanınca paket üstüne paket açıklayan Almanya, bunları hayata geçirmeye başlarken, ülkede çalışan binlerce Türk gurbetçinin tatil hevesini kursağında bırakan açıklamalarda bulundu.
 
Haber: YAŞAR KAÇMAZ
 
ALMANYA A'DAN Z'YE VERGİ İNDİRİMİNE GİTTİ 
Almanya Hükümetinin daha önceden almış olduğu karara göre Katma Değer Vergisi'nde (KDV) indirime gidildi.
 
YIL SONUNA KADAR DÜŞÜK KDV
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV'ler; meyve, sebze, ekmek gibi temel gıda maddelerinde % 7’den %5’e; tekstil, elektronik eşya, mobilya gibi ev ve genel ihtiyaç maddelerinde ise %19’dan, %16’ya düşürüldü. 
  
EKONOMİNİN CANLANMASI BEKLENİYOR
Yapılan bu indirimle koronavirüsten dolayı oluşan durgunluğu ortadan kaldırıp, tüketimi artırarak ekonomiye canlılık gelmesi bekleniyor. 
300 EURO ÇOCUK PARASI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR 
Almanya'da koronavirüs salgını dolayısıyla durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak üzere düşünülen paketlerden biri olan çocuk parasına ek yardım (Kindergeld Bonus) mecliste onaylandı.
 
İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK
Aile Bakanı Franziska Gispey yaptığı açıklama da; planlanan çocuk bonusunun mevcut haldeki çocuk parası ile birlikte iki taksit şeklinde ailelere havale edileceğini belirtti. 
 
ÖDEMELER EYLÜL VE EKİM AYINDA
İki taksit üzerinden ödenecek ekstra çocuk parası yardımları Eylül ayında 150 Euro, Ekim ayında 150 Euro olarak otomatik olarak hesaplara yatırılacak.
 
GURBETÇİLERİN TATİLİ ÇİLEYE DÖNDÜ 
Almanya başta olmak üzere hemen hemen bir-çok Avrupa ülkesi koronavirüsü bahane ederek Türkiye'de tatil yapmayı riskli bölge olarak ilan etti.
 
İSPANYA VE İTALYA'YA GEÇ, TÜRKİYE'YE DUR
Covid-19 olarak adlandırılan virüsün en yoğun yaşandığı İspanya ve İtalya gibi ülkelerin seyahat edilebilir ülkeler listesinde yer alırken, üst seviyede önlemlerin alındığı Türkiye'nin bu listenin dışına itilerek, seyahat uyarısı ve karantina uygulamasına tabi tutulması vatan hasretiyle yanan gurbetçileri isyan ettirdi. 
TATİL HAYALİ BU SENE SUYA DÜŞTÜ
Bir yıl boyunca bulundukları bölge için durmadan çalışan ve bu bir yıl içerisinde en büyük hayalleri olarak yıllık iznini Türkiye'de geçirmek olan, eş, dost ve ailesini görerek hasretini bir nebze de olsun dindirmek isteyen gurbetçilere dayatılan bu anlamsız uygulama Avrupada bulunan Türkleri derinden üzdü.
 
DÖNÜŞTE KARANTİNA VAR
Almanya'nın Türkiye'ye seyahat edeceklerin sağlık hizmetini üstlenmeyecegini ve dönüşte 14 gün karantina uygulamasına mecbur oldukları ilanından sonra, bazıları bu alınan kara uymak zorunda kalmalarına isyan edip ateş püskürürken,
bazı gurbetçiler de herşeyi göze alarak vatan yollarına düştü.
Son Güncelleme: 01.07.2020 18:39
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Kaçmaz
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