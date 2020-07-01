Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor

Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler neticesinde bir çok ekonomik alanda durgunlaşma yaşanınca paket üstüne paket açıklayan Almanya, bunları hayata geçirmeye başlarken, ülkede çalışan binlerce Türk gurbetçinin tatil hevesini kursağında bırakan açıklamalarda bulundu.

Haber: YAŞAR KAÇMAZ

ALMANYA A'DAN Z'YE VERGİ İNDİRİMİNE GİTTİ

Almanya Hükümetinin daha önceden almış olduğu karara göre Katma Değer Vergisi'nde (KDV) indirime gidildi.

YIL SONUNA KADAR DÜŞÜK KDV

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV'ler; meyve, sebze, ekmek gibi temel gıda maddelerinde % 7’den %5’e; tekstil, elektronik eşya, mobilya gibi ev ve genel ihtiyaç maddelerinde ise %19’dan, %16’ya düşürüldü.

EKONOMİNİN CANLANMASI BEKLENİYOR

Yapılan bu indirimle koronavirüsten dolayı oluşan durgunluğu ortadan kaldırıp, tüketimi artırarak ekonomiye canlılık gelmesi bekleniyor.

300 EURO ÇOCUK PARASI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Almanya'da koronavirüs salgını dolayısıyla durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak üzere düşünülen paketlerden biri olan çocuk parasına ek yardım (Kindergeld Bonus) mecliste onaylandı.

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Aile Bakanı Franziska Gispey yaptığı açıklama da; planlanan çocuk bonusunun mevcut haldeki çocuk parası ile birlikte iki taksit şeklinde ailelere havale edileceğini belirtti.

ÖDEMELER EYLÜL VE EKİM AYINDA

İki taksit üzerinden ödenecek ekstra çocuk parası yardımları Eylül ayında 150 Euro, Ekim ayında 150 Euro olarak otomatik olarak hesaplara yatırılacak.