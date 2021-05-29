Almanya vize için Gri ve Yeşil Pasaport için ek belge isteyecek



İnsan Kaçakçılığı organizasyonunun göbeğinde yer alan isimler hakkında açılan soruşturmanın ne aşamada olduğu belirsiz. Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Gri Pasaportu ile yapılan insan kaçakçılğı yüzünden bazı AB ülkeleri sınır kapılarında ek önlemler alıyor, T.C. vatandaşlarından ek belgeler istemeye hazırlanıyor. Türk pasaportunu değersizleştiren, yurt dışında gidişlerde milyonlarca liralık evrak ve bürokrasi yükü artıran insan kaçakçıları ile ilgili soruşturmanın akibeti de bilinmiyor. 6 belediyede ortaya çıkan skandalla ilgili TBMM'ye verilen araştırma önergesi ise AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edilmemişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize istenmeyen pasaport sahiplerinden bundan sonra geliş nedenini ve kısıtlamalara karşı istisna olan durumu kanıtlayan ek belgelerin isteneceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeşil, Gri ve Siyah" pasaportla vizesiz gelişlerin de artık denetleneceği, sınırlarda da ek belge istenileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, özel pasaportla gelenlerin zaten geçerli mazereti olmadan alınmayacağı vurgulanırken, 'vizesi olsa bile' tüm pasaport sahiplerinin geçerli ziyaret nedenlerini önceden sunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yeni karar göre artık sadece "Kırmızı pasaport" kullananlar, vizesiz ve ek belge istenmeksizin Almanya'ya gidebilecek.

Vize başvurusu hakkı şu durumlarda verilecek

Sözcü gazetesinin haberine göre; açıklamada vize randevularının bir yıldır olduğu gibi ancak istisnai durumlarda verilmeye devam edildiği belirtildi. Türk vatandaşlarına ise şu durumlarda vize başvurusu hakkı tanınacağı ifade edildi:

Ölüm, doğum ve birinci dereceden yakınlarının düğünü gibi durumlar

Almanya'da fabrika ya da üretim tesislerinde montaj, bakım ve tamir için çağrılan kişiler

Fuar düzenleyicileri (fuar montaj işçileri değil) ve katılımcıları

Aile birleşimi vizesi alanlar ve eşiyle birlikte yaşayacak olanlar

Acil ve gerekli tıbbi durumlar nedeniyle Almanya'ya gidecek olanlar

TIR şoförleri, denizciler ve uluslar arası nakliyat yapanlar.

"İstisnai durumlarda kabul edilecek"

Almanya'nın açıklamasında, "Schengen vize başvuruları yalnızca istisnai durumlarda ve belirli koşullar altında kabul edilecek" denildi ve üstteki istisnaların yazılı olarak kanıtlanması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin tamamına gereksiz turistik gezilere karşı uyarıyoruz. Türkiye, salgından ciddi derecede etkilendi. Sayılar azalsa da Türkiye yüksek enfeksiyon riskli ülke olarak konumlandırılmaya devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.