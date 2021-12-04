Alo Ben Kemal! Geliyorum | Cüneyt Arkın Repliği rekor kırdı





Enflasyon rakamlarını son yıllarda düşük açıklayarak milyonlarca memur, emekli ve çalışanın düşük ücret almasına neden olan TUİK'in, CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmek istenmesi, Yeşilçam'ın ünlü filmi Komiser Kemal'i akla getirdi. 45 yıl önce çekilen filmde Cüneyt Arkın'ın seslendirdiği replik sosyal medyada rekor paylaşıma ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası, yönetmeliğini Natuk Baytan'ın yaptığı ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı 1976 yapımı 'Hınç' filminde yer alan replik gündem oldu.

FİLMİN KONUSU

Sosyal medyada paylaşılan film sahnesinde, mafya ile mücadele eden Kemal karakterinin yapacağı baskın öncesi telefonla arayarak "" repliği yer alıyor.

Komiser Kemal tuttuğunu koparan bir polistir. Bir gün istemeden kız kardeşinin ölümüne sebep olur ve hapse girer. Girdiği koğuşta daha önce yakaladığı mafya babaları ve adamları vardır. Kemal'le alay ederler. Mafya babası Kemal'e kendisini yakalayıp mahkûm ettirdiği için intikam almak için gün sayar. Kemal hapisten çıkar. Hayırsever biri Kemal'i hurdalıkta bulur ve ona iş gösterir. Aslında o kişi mafyada çalışmaktadır. Kemal farkında olmadan mafyanın eline düşmüştür. Mafya babası da hapisten çıkmıştır. Bunların hepsi daha önce planlanmıştır. Kemal orada alın teriyle çalışan biriyle tanışır. Onunla dost olur. Mafya bundan rahatsızlık duyar. Arkadaşına kaza süsü verilip ezilerek öldürülür. Daha sonra ailesi de. Kemal ağır yaralanır ve kaza olan yerdeki hemşire ona bakarak onu iyileştirir. Bu hemşireyi de mafya öldürür. Kemal'in intikam alma zamanı gelmiştir ve mafya adamlarını tek tek arayarak "Ben Kemal, geliyorum" der ve intikamını alır.

KILIÇDAROĞLU: GELİYORUM, HABERİNİZ OLSUN

açıklanan TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan aynı dakikada dikkat çeken tweet geldi.

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini ancak alamadığını belirten CHP lideri "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.