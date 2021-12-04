Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Galatasaray evinde kayıp
Kapat

Alo Ben Kemal! Geliyorum | Cüneyt Arkın Repliği rekor kırdı

Ankara'da Cumhuriyet Tarihi'nde dün ilk kez bir Ana Muhalefet Partisi Lideri'nin devlet kurumuna alınmaması, İçişleri Bakanı Soylu'nun ziyareti 'Mekan Basma' olarak görmesi sosyal medyanın gündeminde.

04 Aralık 2021 Cumartesi 21:30

Alo Ben Kemal! Geliyorum | Cüneyt Arkın Repliği rekor kırdı



Enflasyon rakamlarını son yıllarda düşük açıklayarak milyonlarca memur, emekli ve çalışanın düşük ücret almasına neden olan TUİK'in, CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmek istenmesi, Yeşilçam'ın ünlü filmi Komiser Kemal'i akla getirdi. 45 yıl önce çekilen filmde Cüneyt Arkın'ın seslendirdiği replik sosyal medyada rekor paylaşıma ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası, yönetmeliğini Natuk Baytan'ın yaptığı ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı 1976 yapımı 'Hınç' filminde yer alan replik gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan film sahnesinde, mafya ile mücadele eden Kemal karakterinin yapacağı baskın öncesi telefonla arayarak "Ben Kemal, geliyorum" repliği yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Komiser Kemal tuttuğunu koparan bir polistir. Bir gün istemeden kız kardeşinin ölümüne sebep olur ve hapse girer. Girdiği koğuşta daha önce yakaladığı mafya babaları ve adamları vardır. Kemal'le alay ederler. Mafya babası Kemal'e kendisini yakalayıp mahkûm ettirdiği için intikam almak için gün sayar. Kemal hapisten çıkar. Hayırsever biri Kemal'i hurdalıkta bulur ve ona iş gösterir. Aslında o kişi mafyada çalışmaktadır. Kemal farkında olmadan mafyanın eline düşmüştür. Mafya babası da hapisten çıkmıştır. Bunların hepsi daha önce planlanmıştır. Kemal orada alın teriyle çalışan biriyle tanışır. Onunla dost olur. Mafya bundan rahatsızlık duyar. Arkadaşına kaza süsü verilip ezilerek öldürülür. Daha sonra ailesi de. Kemal ağır yaralanır ve kaza olan yerdeki hemşire ona bakarak onu iyileştirir. Bu hemşireyi de mafya öldürür. Kemal'in intikam alma zamanı gelmiştir ve mafya adamlarını tek tek arayarak "Ben Kemal, geliyorum" der ve intikamını alır.

KILIÇDAROĞLU: GELİYORUM, HABERİNİZ OLSUN

açıklanan TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan aynı dakikada dikkat çeken tweet geldi.

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini ancak alamadığını belirten CHP lideri "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.12.2021 21:43
Anahtar Kelimeler:
Alo Ben KemalCüneyt Arkın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek mi?
Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek mi?
Erezyona karşı bir milyon 100 bin hektarlık alanda önemli başarı
Erezyona karşı bir milyon 100 bin hektarlık alanda önemli başarı
Moto kuryelerden İETT'ye teşekkür ziyareti
Moto kuryelerden İETT'ye teşekkür ziyareti
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan önemli uyarı
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan önemli uyarı
Hekime zam haberine Sahim-Sen'den tepki
Hekime zam haberine Sahim-Sen'den tepki
Alparslan Türkeş Vakfı için suç duyurusunda bulunuyor
Alparslan Türkeş Vakfı için suç duyurusunda bulunuyor
İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak​​​
İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak​​​
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim