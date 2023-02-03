Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu





Şikayetçi vatandaşın hayatı boyunca hiç izlemediği bir gösteri hakkında yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest bırakılan Metin Uca Cüneyt Arkın'ın ünlü film repliği ile takipçilerine duyurdu.

Hakkında arama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca'nın 12 Şubat Pazar günü Osmaniye'de yapacağı gösterisi İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

4.5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına alınma sebebim neymiş! pic.twitter.com/BqxNTcVi97 — Metin Uca (@MetinUca) February 2, 2023

GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı. Uca, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Metin Uca, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

12 Şubat'ta Osmaniye'de gösterisi olan Metin Uca, etkinliğinİl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini duyurdu.

"BEN METİN, GELEMİYORUM"

Metin Uca konuyu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Metin Uca şunları söyledi; "Sevgili Osmaniyeliler! Ben Metin gelemiyorum. Niye mi? Çünkü Osmaniye'de ayın 12'sinde oynayacağımız gösterimiz İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklarına olan merakının kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirmiş olduğumuz soruşturmanın sonucu bu oldu. 200'ü aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma tüm Osmaniyeliler'den özür diliyorum efendim."

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kültür Bakanlığı, ünlü sunucunun gösterisi ile ilgili olarak yapılmış yazılı veya sözlü herhangi bir başvurunun olmadığını, dolayısıyla bir iptalin de sözkonusu olamayacağını açıkladı.