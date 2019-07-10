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Altınları Hacca okutmaya götüreceklerdi, yakalandılar

"Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı. 

Altınları Hacca okutmaya götüreceklerdi, yakalandılar

"Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı. 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:47
Altınları Hacca okutmaya götüreceklerdi, yakalandılar

Altınları Hacca okutmaya götüreceklerdi, yakalandılar


Kutsal değerleri şeytani planlarina alet eden dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını sonuna kadar kullanması tecrübeli polislere bile şaşkına çeviriyor. İzmir'de üç kişiyi 'Altınlarınızı Kabe'de okutacağım' diyerek kandıran dolandırıcılar kurbanlarını ikna etmeyi başardığı belirlendi.  Nurettin Alınca adlı cezaevi firarisi zanlının 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

YAMANLAR MAHALESSİ'Nİ MESKEN TUTMUŞ

İzmir'in Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti.

Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin Alınca olduğu belirlendi.
Polis, Alınca'nın kullandığı 48 NY 511 plakalı otomobili takibe aldı ve aracı Gaziemir ilçesinde durdurdu. Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin Alınca'nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.'nın ifadesine başvurdu.

Şüpheliler ifadesinde, Nurettin Alınca'nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediBunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi ve Nurettin Alınca yakalanarak gözaltına alındı.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne getirililen Alınca'nın cezaevi firarisi olduğu, İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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KabeHaccDolandırıcıAltınSon Dakika BayraklıSon Dakika HaberlerYabanlarGaziemir
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