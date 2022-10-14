SON DAKİKA | Amasra kömür ocağında patlama | 28 can kaybı var

SON DAKİKA Türkiye yasta. Bartın Amasra'da bir maden ocağında dün meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 28'e ulaştı.

SON DAKİKA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor.

SON DAKİKA Maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 22'ye yükseldi. Yaralılardan yoğun bakıma alınan işçi sayısı 8 olarak açıklandı

SON DAKİKA : Bartın Amasra'da akşam saatlerinde TTK Kömür Ocağı'nda meydana gelen patlamada 14 madencimizin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı çıkarılan 20 işçiden 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın grizudan kaynaklandığı kesinlik kazandı.

SON DAKİKA : Patlama bölgesinden acı haber geldi. İlk belirlemelere göre 2 madenci hayatını kaybederken yaralı sayısı 20'ye çıktı.

SON DAKİKA : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamanın meydana geldiği ocakta 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralı işçinin de hastanalerde tedavi altına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA : AFAD, patlamanın maden ocağındaki elektrik trafosundan kaynaklandığını duyurdu. AFAD bu açıklamasını daha sonra 'Sehven yapılmıştır' diyerek geri çekti.

SON DAKİKA :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programını iptal ederek patlamanın yaşandığı bölgeye geliyor

SON DAKİKA : Riskli bölgede bulunan 49 madenciye ulaşmak için ocak çevresinde zamana karış sürüyor

SON DAKİKA Hastaneye kaldırılan yaralı işçi sayısı 28'e yükseldi, grizu patlamasının yaşandığı ocakta havalandırma devam ederken, arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.

SON DAKİKA Patlama sırasında maden ocağında 110 işçinin mesaiye başladığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 49 madencinin riskli bölgede çalıştığını duyurdu.

BAKAN SOYLU VE ENERJİ BAKANI'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 6 yaralımız İstanbul'da 5 yaralımız Bartın'da tedavi görüyor. Şu an kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var" derken, Bakan Dönmez, "Patlama ile oluşan basınç ve yüksek sıcaklık nedeniyle arkadaşlarımızın bir kısmını olay yerinde kaybettik. Bazı bölgelerde yangın sürüyor. 10-11 tane maden işçisi yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde girebilmek için yangının ve karbon monoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Bartın’dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul’da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak" dedi.



BAKAN KOCA DA ACI HABERİ DUYURDU

Bakan Koca, Bartın Valiliği'nin ardından açıklama yaptı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25’e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

BARTIN VALİLİĞİ: 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bartın Valiliği hayatını kaybeden işçi sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Yaralılara ilişin de bilgilendirme yapan Valilik "6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca, patlamaya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti."

PATLAMANIN YAŞANDIĞI OCAKTAN İLK GELEN BİLGİLER



Bartın'da yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait bir ocakta şiddetli patlama meydana geldi. AFAD, Kütahya, Eskişehir ve Zonguldak başta olmak üzere bölgeye yakın illerden çok sayıda arama kurtarma ekibinin Bartın'a gönderildiğini duyurdu,

Amasra TTK Kömür Ocagın'ndan kurtarılan madenci sayısı 14'e ulaştı

İçişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları da bölgeye geliyor.

Akşam saatlerinde meydana gelen patlama sırasında kömür ocağında çalışanların bulunduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği andan itibaren 8 maden işçisi kendi imkanları ile ocaktan çıkmayı başarırken, 3 işçi arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans ile arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi

Saat 18.15'te meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları başladı.

Patlamanın meydana geldiği TTK ocağında 87 işçinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, patlama sonrası en az 6 işçinin sağ olarak ocaktan çıkarıldığını söyledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da meydana gelen patlama sırasında ocakta çalışanların olduğunu duyurdu, ancak sayı vermedi. Mahsur kalanların kurtarma çalışmaları ile devam ediyor.

Patlamanın -300 kotunda yaşandığı öğrenildi. Patlamanın kaynağının grizu olabileceği ifade ediliyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı, üç savcı görevlendirdi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

METAN PATLAMASI İDDİASI

Zonguldak Maden Mühendisi Odası Başkanı Çağlar Öztürk şöyle konuştu:

Kaza olalı yaklaşık 3 saati geçti. 2.5 saate kadar tüm çalışmalar ilk bir saat içerisinde insanların tahliyesi üzerinedir. Sonraki tüm çalışmalar insanların kurtarılması üzerinedir. Umut tabii ki vardır ama sonsuz umut da diyemiyoruz. Bir trafo patlaması ihtimaline çok yakın bakmıyoruz. Bizim gördüğümüz yüzde 90'ının üzerinde metan patlaması söz konusu. Çünkü kuyu dibindeki ekipmanlara da basınç zarar vermiş durumda. Ateş kaynağı olmadan metanın patlaması mümkün değildir. Metan durup dururken patlayan bir gaz değildir.

Emekli Maden Mühendisi Birhan Akman; Haber Türk canlı yayında konuştu.

-300 KOT NE DEMEK: Deniz seviyesinin altındaki 300 metre derinliği ifade ediyor. Bu 87 işçi yeraltında demek, hepsi aynı yerde demek değil. 87 kişi aynı yerde çalışmaz. Taş kömürü madenciliğinde çok fazla derinlik değil bu. Kozlu'da eksi 630'da çalışmalar var.