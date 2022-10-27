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Amasra Maden Faciası | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

27 Ekim 2022 Perşembe 17:47
Amasra Maden Faciası | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Amasra Maden Faciası | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Türkiye'yi yasa boğan Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili son dakika gelişmesi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler için gözaltı işlemlerine başladı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.”

AMASRA'DA NE OLMUŞTU?

Bartın Amasra’da TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim günü akşam saatlerinde eksi 300-350 kotunda “grizu patlaması” nedeniyle meydana gelen faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

Amasra’daki facianın ardından ilk kez Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz'a konuşan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “Ben şu anda toplantı halindeyim. Yoğunum. Teşekkür ederim. Sağ olun” demişti.  Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir ise “Şu anda meşgulüz” diye konuşmuştu. Özdemir, “41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorumuza ise “Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun” yanıtını vermişti. 

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