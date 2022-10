Amasra Maden Faciası Yüreğimizi Dağladı | 40 canımız gitti



Bartın'a bağlı Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Geçe yarısı bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 40 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Soylu yaptığı açıklamada 1 maden işçisinin durumunun belirsiz olduğunu belirtti.



CAN KAYBI 40'A YÜKSELDİ

11:40- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: "Sabah saat 07:30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra, 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk"

Bakan Dönmez: "Aşağıda ekiplerimiz kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Kısmen yangın olan bölge de kontrol altına alındı. Yangının izole edilmesi çalışmaları sürüyor."

10.15- Maden Mühendisleri Odası olarak kurtarma çalışmalarını alanda takip ettiklerini belirten TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2.Başkanı Veyis Sır, "İlk yer üstüne çıkabilen işçilerin verdiği demeçleri değerlendirdiğimizde ocakta bir grizu patlaması olduğu yönünde bir kanı oluşmuştu bizde" dedi.



Sır, Grizu patlamaları ocakta metan oranının yüzde 4-15 oranına ulaştığı durumlarda meydana geldiğini belirtirken "Ocakta metan bu orana ulaşmış ve grizu patlamasına neden olmuş ise bir ihmal ve hata var demektir. Günümüzde, madencilik bilim ve tekniği bu kazaların oluşmasını engelleyecek düzeyde gelişmiştir. Tabi ki ihmaller ve hatalar ayrıntılı incelemelerden sonra daha net olarak ortaya çıkacaktır. İncelemelerden sonra teknik açıdan daha ayrıntılı olarak konuyu değerlendirmek mümkün olabilir” diye konuştu.



AFAD: PATLAMA TRAFODAN KAYNAKLI

07.00- Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır; "Türkiyemizin başı sağ olsun. Emekçilerin başı sağ olsun, madencilerin başı sağ olsun. Temennimiz şudur bir an önce arkadaşlarımıza ulaşalım, sağ salim kurtaralım. Ama bugün değil, tedbir önceden alınmalı. Facialar olduktan sonra tedbir almak önemli değildir. Önemli olan insana yaşarken değer verilmesidir. Bizler bunu Soma'da da Ermenek'te de yaşadık. 2022 yılındayız. Dünyada her tarafta madenler var, ama bizim Türkiyemizdeki madenlerde her zaman bu facialar yaşanıyor."

AFAD sitesinden yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir."

AFAD AÇIKLAMAYI SİLDİ

AFAD, maden ocağı patlamasının ‘trafo kaynaklı’ olduğu yönündeki açıklamasını Twitter hesabından sildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı, üç savcı görevlendirdi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.