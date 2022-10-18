Amasra protestosuna sert müdahale 20 gözaltı var



Amasra'da maden faciasında hayatını yitiren 41 madenci için emek ve meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Ankara’da yapmak istediği anmaya polis izin vermedi. 20’ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Türkiye'nin duyarlı insanları, bir daha böyle cinayetler yaşanmasın diye sorumlulardan hesap sorulsun diye eylem yapmaya kalkıyorlar. Burada engelleniyoruz" dedi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Bartın'daki maden faciası ile ilgili açıklama yapmak için bu akşam Ankara’da bir araya geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de içinde olduğu grup Çankaya Olgunlar Sokak’ta bulunan Madenci Anıtı önünde açıklama yapmak istedi, ancak polis izin vermedi.

Polis anıt çevresini bariyerlerle önceden kapatarak buraya girişi engellediği görüldü. Sadece meslek örgütleri temsilcileri bariyerlerle çevrilmiş olan anıt bölgesine alınırken diğer eylemcilere ise izin verilmedi. Bunun üzerine 4 meslek örgütü temsilcisi polis amirlerine açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Bu sırada polisin müdahalesine uğrayan bir eylemci ise, "" dedi. Polis,yurttaşları sürükleyerek dağıtmaya çalıştı. Bir gazeteciyi de tartakladı.

Polisin açıklamaya izin vermemesi üzerine, açıklama yapmak için bir araya gelen emek ve demokrasi bileşenleri Konur Sokak’a yürüdü. Fakat burada da polis, emek ve demokrasi güçlerinin sokağa girmesine izin vermedi. Polis kitlenin yürüyüşü sırasındaBir grup da madenciler için Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polisin 20’ye yakın kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Yaşananlara tepki gösteren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, şunları söyledi:

"Türkiye'de bir acının yaşanmasına bile izin vermiyor Ankara polisi. Bartın'da 41 arkadaşımız, yerin altında insanlık dışı çalışma koşullarında yaşamlarını yitirdi. Türkiye'nin duyarlı insanları, bir daha böyle cinayetler yaşanmasın diye sorumlulardan hesap sorulsun diye eylem yapmaya kalkıyorlar. Burada engelleniyoruz. Parça parça ediliyoruz. Yarımız bir tarafta yarımız bir tarafta. Burada Türkiye'nin en büyük kitle örgütleri var, partileri var. Biz bu yasakları protesto ediyoruz. Şunu bilsinler. Sorumlular, hesap verene kadar Türkiye'nin her tarafında mücadeleye devam edeceğiz. Bu yasaklar bizi yıldıramayacak."