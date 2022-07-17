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Amasya Üniversitesi dünya bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Harvard, Stanford, Kolombia, Oxford üniversiteleri başta olmak üzere, ICL, NASA, Massachuttes Teknoloji Enstitüsü bilim insanlarına parmak ısırtan keşfi, Türk akademisyenler Amasya Üniversitesi'nde yaptı.

17 Temmuz 2022 Pazar 06:27
Amasya Üniversitesi dünya bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Amasya Üniversitesi dünya bilim insanlarını şaşkına çevirdi


Amasya Üniversitesi bilim insanları, dünya bilim tarihine geçmesi beklenen çılgın buluşu dün düzenledikleri toplantı ile deklare etti. Bilim dünyasını şoke eden akademik çalışma ile sapkınlığın ve küfrün kaynağı kesin olarak tesbit edildi. 

15 Temmuz etkinliğinde konuşan ilahiyatçı Ümit Toru bilimi hedef aldı: 'Küfür ve sapıklık fen ve felsefeyle besleniyor'
Amasya Üniversitesi’nde 15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen etkinlikte konuşan ilahiyatçı Ümit Toru, küfür ve sapıklığın fen ve felsefeyle beslendiğini iddia etti.


Amasya Üniversitesi’nde 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıldönümü nedeniyle “FETÖ ve Benzeri Yapıları Besleyen Sosyopolitik Zemin ve Yanlış Dini Anlayışlar” konulu konferans düzenlendi. Amasya Üniversitesi Milli Hâkimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte konuşan ilahiyat fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Toru bilimin dinsizliği artırdığını iddia etti.

Toru, “Maalesef bazı dönemler itibarıyla bu ümmet arasında dinsizlik yaygınlaşmış ve pek çok insan ateist olmuştur. Yine bazı karanlık dönemlerde camiler terk edilmiş, Kuran unutturulmuştur” dedi. 

Toru, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Günümüzde bir çeşit cahiliyenin yaşandığından söz edebiliriz. Ancak geçmişte insanlar cahiliye bilgisizlikten beslenirken şimdilerde küfür ve sapıklık fen ve felsefeyle besleniyor. Zannediyorum bu cahiliye, efendimizin neşrettiği nurlarla bertaraf edilen cahiliyeden daha tehlikeli.”

REKTÖR DE KATILDI

Konuşmanın yapıldığı etkinliğe Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AKP Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoban, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, üniversite personeli katıldı. Konferansın sonunda Vali Masatlı Ümit Toru’ya çiçek takdim etti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Amasya üniversitesi
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