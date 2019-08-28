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Ambulansa yol vermeyen maganda makas atarak kaza yaptırdı

Türkiye onu arkasında siren çalarak yol isteyen ambulansa yol vermemesiyle tanıdı. Magandalığıyla dünya trafik tarihine geçen maganda bu kez makas atarak kaza yaptırdı 4 yaralı var.. 

Ambulansa yol vermeyen maganda makas atarak kaza yaptırdı

Türkiye onu arkasında siren çalarak yol isteyen ambulansa yol vermemesiyle tanıdı. Magandalığıyla dünya trafik tarihine geçen maganda bu kez makas atarak kaza yaptırdı 4 yaralı var.. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:12
Ambulansa yol vermeyen maganda makas atarak kaza yaptırdı

Ambulansa yol vermeyen maganda makas atarak kaza yaptırdı


Kullandıkları araçlarla yollarda trafik terörü estiren magandalar vatandaşların canını hiçe sayıyor. Geçtiğimiz şubat ayında ambulansa yol vermeyen maganda olarak haber bültenlerine konu olan Muhammed Efkan Yetişmiş bu kez Sultangazi TEM'de makas atarak yol alırken kazaya neden oldu. 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından, daha önce yol vermediği ambulansları olay yerinde bekleyen maganda M. Efkan Yetişmiş'e vatandaşlar tepki gösterdi. İşte o haberin detayları

İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen bir kişi, 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen araçtaki kişilerce saniye saniye kaydedildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi.


İstanbul'un Sultangazi ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen araç kamerasına yansıdı.


KAZADA MAKAS İDDİASI

TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil, önce bariyerle çarptı. Daha sonra ise yol kenarındaki aşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Takla atarken üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarpan otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi.

Önlerinde meydana gelen kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette ikisi de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde araç geçişi trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi sırasında ise trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normale döndü.


AMBULANSA YOL VERMEMİŞTİ

Kazaya neden olduğu öne sürüler sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. Kazayı gören bir kişi, "Makas ata ata iki araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. 4 yaralı vardı" dedi. Daha önce saygısızca trafik kurallarını ihlal etmek ambulansa yol vermemek suçundan hakkında işlem yapılan şahsa sosyal medyada vatandaşlar sert tepki göstermişti.

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Son Güncelleme: 28.08.2019 13:27
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