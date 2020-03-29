Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı



Türkiye koronavirüse karşı mücadele verirken sağlık çalışanlarına yönelik maganda saldırılarına vatandaşların tepkisi sert oldu



Koronavirüs mücadelesinde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik çirkin saldırıya vatandaşların tepkisi sert oldu. İstanbul'da düzenlenen saldırıya karışan magandalar ise tutuklandı.

İstanbul'da koronavirüs şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı olayını Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı Büşra Kayalı Durmaz duyurdu. Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şüphelilerin ise yakınları olmayan hasta hakkında bilgi alamadıkları için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Koronavirüs şüphelisi hastayı almayan giden ambulansın önünü keserek camlarını kıran o 2 şüpheli "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı. O şüpheliler verdiği ifadesinde ambulans şoförünü suçladı...

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Pendik'te gece 00.30 sıralarında koronavirüs ihbarı üzerine belirtilen adrese giderek hastayı alan ambulansın önünü kesen, saldıran ve kamuoyunda da büyük tepki toplayan o 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

AMBULANS ŞOFÖRÜNDEN ŞIKAYETÇİ OLDU

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. A.G. ve A.C.T. "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerde A.C.T. ifadesinde, A.G.'nin ikamet ettiği binanın önünde ambulans gördüklerini söyleyerek, "Ambulansın yanına yaklaştım. A.G. ambulans şoförüne niçin geldiklerini, bir şey olup olmadığını sordu. A.G.'nin annesi astım hastasıdır. Ambulans şoförü bize dönerek 'çok mu önemli' dedi. Bunun üzerine A.G. arabadan indi, şoförün camına yaklaşıp, 'sen bana nasıl böyle bir kelime kullanırsın' dedi. Ben olayı sakinleştirmek için araçtan indim. Bunun üzerine şoför telaş yaptı. Aracın camlarını, kapılarını kilitleyip, 3-5 metre ileriye gitti. Sonra geri gelerek bizim araca kasıtlı bir şekilde çarptı. Ben aracı kaldırıma park ederek araçtan indim. Araca çarpınca ambulansı durdurmaya çalıştım. Durmayınca o anki sinirle yerdeki taşı ambulansa fırlattım. Ambulans şoföründen şikayetçiyim" dedi.

PİŞMAN OLMUŞ...

A.G. ise ailesinden birine bir şey olduğunu düşünerek ambulans şoförüne camı açmasını söylediğini öne sürdü. Pişman olduğunu öne süren A.G. ifadesinde, ambulans şoförünün kendi araçlarına çarptığını arkadaşı A.C.T.'nin de bunun üzerine yerden aldığı taşı ambulansa fırlattığını, ardından bekçilere teslim olarak karakola gittiklerini söyledi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirtti. A.G. ile A.C.T'nin "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Yunanistan sınırında mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan Durmaz, saldıranın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.