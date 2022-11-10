Anıtkabir’de slogan atanlara tepki yağdı



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende bir grup tarafından “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı. Anma törenine yakışmayan görüntüler tepki çekti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmî törenle anıldı. Resmî tören, saat 08.50'de; devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Aslanlı Yol'daki korteje; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ana Muhalefet Lideri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk'ün mozolesine gelindi. Erdoğan, kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan çelengi, mozoleye bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 84 yıl önce vefat ettiği an, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve devlet erkanı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, avludaki birkaç kişi “Reis”, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı attı.

“BU VEFASIZLIĞA YAZIKLAR OLSUN”

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan “Ne anıt mezara saygı bilirler ne de ülkenin kurucusuna. Bu vefasızlığa yazıklar olsun” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“HADSİZ SOYTARILAR BAŞKA KAPIYA”

Görüntülere bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt paylaşımında “Anıtkabir de kiralık amigolar, “Bize her Tayyip, her yer Erdoğan” diye çemkirmişler. Zavallı kiralıklar. Orası ne sizin miting alanınız. Ne de toplantı salonunuz değildir. Orası, Sarı saçlı mavi gözlü dev adam M. KEMAL ATATÜRK’ ün mabedidir. HADSİZ soytarılar başka kapıya” ifadelerine yer verdi.

“GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ BİR DURUM”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM’de düzenlediği basın toplantında Anıtkabir’deki görüntülere sert sözlerle değindi. Özel o görüntülerle ilgili şunları söyledi:

* Bugün 10 Kasım’da Anıtkabir’deki anma törenindeydik. Maalesef yine Anıtkabir’deki bu yas gününe, matem gününe yakışmayacak görüntüler vardı. Anıtkabir’de, çok sayıda cıvıl cıvıl öğrenci var, çok sayıda vatandaşımız var.

* 8, 10 tane özel olarak getirildiği belli olan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkili, onun siyasi bir sembole çevirdiği ‘Rabia’yı yapan ve ona uzaktan seslenip, lehine slogan başlatmak isteyen parti militanını en öne kadar getirmişlerdi.

* Gerçekten utanç verici bir durum. Recep Tayyip Erdoğan lehine şarkı şeklinde bir marş söylemeye çalışıyorlar. Ama işin güzel tarafı şu ki oradaki yüzler, binler bunun bir yas günü olduğunun bilincinde ve bu rezaletin bir parçası olmayarak o 8-10 tane parti militanını bir başına bıraktı orada.

“BUGÜN MİLLETİN VİCDANINDAN DÖNDÜNÜZ”

* Geçtiğimiz yıllarda böyle taşımalı kıtalarla yaptıkları tezahüratlar, Anıtkabir’e yakışmıyordu. Ama bugün 10 Kasım’da buna yeltenmek, tenezzül etmek gerçekten hayret verici, utanabilene utanç verici.

* Bugün Anıtkabir’deki yüzlerin, binlerin, on binlerin kendilerine verdikleri cevap da çok etkileyici. 8 parti militanı bir başına bağırdılar, geri kalan kimse katılmadı.

* Buna kim tenezzül ettiyse, kim sessiz kaldıysa, kim amaçlarına ulaşsalardı memnun olacaksa büyük bir hata içinde olduğunu görsün. Bugün milletin vicdanından döndünüz.

DAHA ÖNCE DE RESMİ TÖRENLERDE SLOGAN ATILMIŞTI

30 Ağustos 2022'de, Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atmıştı.

29 Ekim 2019'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış ve “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganı duyulmuştu. Yine, 10 Kasım 2019'da da “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı yapılmıştı.

ÖZTRAK, “ATAMIZIN KABRİNE, KABİR ADABI BİLMEYEN HOLİGANLARI KİM DOLDURUYOR?” DEMİŞTİ

30 Ağustos 2020'deki Zafer Bayramı töreninde de Anıtkabir'de slogan atılmıştı. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabında; “Atamızın kabrine, kabir adabı bilmeyen holiganları kim dolduruyor? Bu artık kaçıncı ayıp? Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Yapılan ayıbı ve densizliği kınıyorum” tepkisini göstermişti.

HULUSİ AKAR, “YÖNERGEYE UYGUN” YANITINI VERMİŞTİ

10 Kasım 2019'da, resmi törenler sırasındaki “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratı TBMM gündemine de taşınmış. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Emir, Akar'a; “Devlet töreninin düzenlendiği esnada, ‘Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan atan kişiler kimlerdir? Bu kişiler ziyaretçi yasağı olmasına rağmen Anıtkabir'e nasıl girmiştir; girişleri kimin onayıyla gerçekleşmiştir? Yas ve saygı mekânı olması gereken Anıtkabir'de böylesine bir eylemin kabul edilebilir olmadığı gerçeği ışığında; Bakanlığınızca olayın soruşturulması ve kamuoyuna bir açıklaması yapılması düşünülmekte midir?” sorularını yöneltmişti.

Akar, 12 Kasım 2019'da verilen soru önergesine 31 Ocak 2020'de yanıt vermişti. Akar yanıtında; “Anıtkabir'de ulusal ve resmi bayram günlerinde icra edilen devlet törenleri ve ziyaretlerle ilgili usul ve esaslar Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi'nde düzenlenmiştir. 10 Kasım 2019 tarihindeki Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki faaliyetler daha önceki yıllarda olduğu gibi anılan Yönerge'ye uygun olarak icra edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

“ANITKABİR’İN MANEVİ VARLIĞINA YAKIŞMAYAN HER TÜRLÜ TAVIR, HAREKET, SÖZ, YAZI VE DAVRANIŞLARA İZİN VERİLMEZ”

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun'a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde; “Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir.

Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.