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ANKAPark, 2 yıl sonra Ankara'nın oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni milyonlarca dolar zarara uğratan Melih Gökçek döneminin enkazı haline dönen ANKAPark davası bugün sonuçlandı

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:40
ANKAPark, 2 yıl sonra Ankara'nın oldu

ANKAPark, 2 yıl sonra Ankara'nın oldu


Melih Gökçek döneminde 'Türkiye'nin Disneyland'ı olacak, Ankara'yı turizmin başkenti' yapacak proje diyerek inşa edilen, zamanla yolsuzluk iddiaları ve devasa zararları kamuya yıkılan Ankapark davası bugün karara bağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasının sonuca bağlandığını duyurdu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.

Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.

Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."
 

Son Güncelleme: 06.07.2022 21:43
Anahtar Kelimeler:
ANKAPARK
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