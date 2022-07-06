ANKAPark, 2 yıl sonra Ankara'nın oldu
Melih Gökçek döneminde 'Türkiye'nin Disneyland'ı olacak, Ankara'yı turizmin başkenti' yapacak proje diyerek inşa edilen, zamanla yolsuzluk iddiaları ve devasa zararları kamuya yıkılan Ankapark davası bugün karara bağlandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasının sonuca bağlandığını duyurdu.
2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2022
Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.
Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz. pic.twitter.com/dGOz33ir08
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.
Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.
Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.
Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."