Ankara Atatürk Koşusu yeni parkurda yapıldı



Yurdun dört bir yanında Atatürk stadyumlarını 'Yenisini yapıyoruz' gerekçesiyle ortadan kaldıran, yerlerine AVM yaparak ranta açan AKP iktidarı, okullarda andımızı, 19 Mayıs başta olmak üzere çok sayıda ulusal zafer günlerini yasaklarcasına ortadan kaldırmasına yenileri eklendi. Bu yıl 87'nci kez koşulmaya hazırlanan Ankara koşusu, bakanlık tarafından tarihi iptal edildi. Gelen tepkiler üzerine tarihi değiştirilen ve yeni parkura alınan koşuya bu yıl 4 bin genç katıldı.

ATATÜRK KOŞUSUNDA ATATÜRK ADI YOK

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bu yıl Atatürk Koşusu’nun 27 Aralık’ta yapılmamasına ve koşu parkurunun değiştirilmesine tepki göstererek “Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Atletizm Federasyonu’na sesleniyorum; yıllardır Büyük Atatürk Koşusu adından neden rahatsız oldunuz?... 1936 yılında parkur neyse Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında parkur aynı olacak. Biz de o parkurda yine koşacağız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümünde bu yıl 87’ncisi yapılan Atatürk Koşusu’nun tarihinin 25 Aralık ile değiştirilmesine ve yarışta verilen madalyalarda da Atatürk adının yer almamasına tepki gösterdi.

Kaya, CHP Ankara İl Başkan Ali Hikmet Akıllı, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, il ve ilçe yöneticileri, milli sporcular Veli Ballı ve Gazi Aşıkoğlu, CHP Spor Kurulu üyeleri ile bugün Keklikpınarı Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı. Kaya, açıklamanın ardından Keklikpınarı’ndan Kızılca Gün Anıtı’na kadar 6 kilometrelik Atatürk Koşusu’nu gerçekleştirdi. Daha sonra Kaya, koşucularla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kaya, bu yıl Atatürk Koşusu’nun 27 Aralık’ta yapılmamasına ve koşu parkurunun değiştirilmesine tepki göstererek “Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Atletizm Federasyonu’na sesleniyorum; yıllardır Büyük Atatürk Koşusu adından neden rahatsız oldunuz?... 1936 yılında parkur neyse Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında parkur aynı olacak. Biz de o parkurda yine koşacağız” dedi.

Kaya, açıklamada şunları söyledi:

“YILLARDIR BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU ADINDAN NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?”

86 yıldır bu koşu düzenli olarak 27 Aralık’ta yapılıyordu. Ama 87’ncisini 25 Aralık’a aldılar. Tarihin akışını değiştirmek istiyorlar. Çünkü onların derdi Mustafa Kemal Atatürk ile, Cumhuriyet ile, Cumhuriyet devrimleri ile. 1936 yılından Atatürk’ten izin alınarak bu koşu çocuklarla başlar daha sonra gençlerle, atletlerle devam eder. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Atletizm Federasyonu’na sesleniyorum; yıllardır Büyük Atatürk Koşusu adından neden rahatsız oldunuz? Verdiğiniz madalyaların arkasına bir plaket yapıştırmışsınız. Bizim aldığımız madalyalarda arkasına kazınıyordu; Büyük Atatürk Koşusu. Logonun önünde de Atatürk’ün 27 Aralık’ta Ankara’ya gelişi anlatılıyordu. Her yıl Genelkurmay kavşağında Seğmenler eski Meclis’e yürüyüş yapıyordu. 3 yıldır Seğmenlerin yürüyüşünü de buradan aldınız, Gar’dan eski Meclis’e kadar yürütüyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Seğmenler yürüyecek, Atasına saygıda kusur etmeyecek. Atletler, çocuklar koşacak çünkü Ankara başkent oldu. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında sana sözümüz olsun ki hem cumhuriyet devrimleri hem de Atatürk’ün inşa ettiği anlayış ilelebet devam edecek.

Veli Ballı da şöyle konuştu:

“BİZ TEKRAR ESKİ PARKURUMUZU İSTİYORUZ. ULUS’TA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

27 Aralık’ta bütün ortaokullar, liseler, üniversiteler hepsinde yapılırdı, hepsini yavaş yavaş sildiler. O kalmadı Atatürk ve İsmet İnönü’nün yaptığı 19 Mayıs’ı yıktılar. Biz tekrar eski parkurumuzu istiyoruz. Ulus’ta bitirmek istiyoruz. Kaç senedir uğraşıyoruz, bir türlü yapamadılar, diyorlar ki terör var. Dünyanın her tarafından başkentlerde maraton yapılıyor. O zaman onlar da kapatsınlar. En büyük şehrimiz İstanbul’da köprü kapatılıyor. Bu istememezliktir, bunun tekrar eski haline döndürülmesini istiyoruz.

“1936 YILINDA PARKUR NEYSE CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA PARKUR AYNI OLACAK”

Koşunun ardından Kızılca Gün Anıtı’nda açıklama yapan Kaya, “6 kilometre koştuk, 6 km koşanlar bu ülkede maraton koştular, 3 bin metre koştular. Ben ortaokul 2’nci sınıftayken Büyük Atatürk Koşusu’na geldim bin 500 metre Anıtkabir etrafında koştum. Benim çocukluğumdaki koşuyu Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar da koşuyordu. Onların elinde bu haklar alındı ama kimse yüreğini karartmasın, geliyor gelmekte olan. 1936 yılında parkur neyse Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında parkur aynı olacak. Biz de o parkurda yine koşacağız” dedi.

