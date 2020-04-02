Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı



Son Dakika Deprem, Ankara gece yarısı saat 23.23 sıralarında meydana gelen küçük çaplı depremle sallandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin aletsel büyklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yer kabuğunun 3.4 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddeti bu yüzden bazı ilçelerde yoğun olarak hissedildi.

Yıkıcı büyüklüğü olmayan deprem Çubuk ilçesi başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde kısa süreli paniğe neden oldu.