Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı
Son Dakika Deprem, Ankara gece yarısı saat 23.23 sıralarında meydana gelen küçük çaplı depremle sallandı.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin aletsel büyklüğü 3.8 olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yer kabuğunun 3.4 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddeti bu yüzden bazı ilçelerde yoğun olarak hissedildi.
Yıkıcı büyüklüğü olmayan deprem Çubuk ilçesi başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde kısa süreli paniğe neden oldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.04.02 23:23:45 40.4842 32.9433 3.4 -.- 3.8 3.8 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.04.02 23:05:47 37.4975 35.9267 10.3 -.- 1.0 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.02 23:01:20 35.7845 27.7815 5.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.02 22:47:35 39.0585 27.8528 11.3 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.02 21:02:21 34.4373 32.2847 7.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.02 20:34:51 38.7813 27.7115 6.4 -.- 2.2 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.04.02 19:57:15 39.0513 27.8293 5.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.02 19:54:51 37.2908 30.8550 10.4 -.- 2.1 -.- KARGI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.04.02 19:47:01 38.4097 39.1695 8.4 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 19:39:11 38.4415 39.2887 7.5 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 19:20:53 39.1720 42.1593 24.8 -.- 1.7 -.- SARIPINAR-BULANIK (MUS) İlksel
2020.04.02 19:17:24 37.4412 35.9958 5.4 -.- 2.3 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.02 19:16:12 38.4240 39.2498 4.7 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 19:14:47 38.3203 38.8643 8.9 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.02 16:25:43 39.6113 33.3937 6.7 -.- 1.7 -.- SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel
2020.04.02 15:38:21 38.4558 38.6933 5.3 -.- 2.3 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 15:16:01 38.3612 38.8323 5.5 -.- 1.7 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.02 15:10:51 37.6607 32.5815 5.4 -.- 2.2 -.- ICERICUMRA-CUMRA (KONYA) İlksel
2020.04.02 14:40:45 39.8718 33.0647 0.0 -.- 1.9 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2020.04.02 14:36:16 38.7342 26.5585 8.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.02 14:27:58 37.2407 30.8975 10.0 -.- 2.5 -.- KOZAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.04.02 14:01:19 37.9877 28.8058 12.8 -.- 2.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.04.02 13:43:35 38.5963 39.3228 7.3 -.- 2.3 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2020.04.02 13:16:33 38.5255 34.4170 7.5 -.- 1.3 -.- YALMAN-(AKSARAY) İlksel