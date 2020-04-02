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Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı

Ankara gece yarısında 3.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Ankara Çubuk ilçesi Ulugaç bölgesi olarak açıklandı.

02 Nisan 2020 Perşembe 23:37
Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı

Ankara'da deprem, Ankara Çubuk 3.8 ile sallandı


Son Dakika Deprem, Ankara gece yarısı saat 23.23 sıralarında meydana gelen küçük çaplı depremle sallandı. 


Kısa süreli paniğe neden olan depremin aletsel büyklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yer kabuğunun 3.4 KM derinliğinde oluştu. Depremin şiddeti bu yüzden bazı ilçelerde yoğun olarak hissedildi.
Yıkıcı büyüklüğü olmayan deprem Çubuk ilçesi başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde kısa süreli paniğe neden oldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.04.02 23:23:45  40.4842   32.9433        3.4      -.-  3.8  3.8   ULUAGAC-CUBUK (ANKARA)                            İlksel
2020.04.02 23:05:47  37.4975   35.9267       10.3      -.-  1.0  -.-   FERHATLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2020.04.02 23:01:20  35.7845   27.7815        5.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.02 22:47:35  39.0585   27.8528       11.3      -.-  1.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.02 21:02:21  34.4373   32.2847        7.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.02 20:34:51  38.7813   27.7115        6.4      -.-  2.2  -.-   KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA)                    İlksel
2020.04.02 19:57:15  39.0513   27.8293        5.0      -.-  1.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.02 19:54:51  37.2908   30.8550       10.4      -.-  2.1  -.-   KARGI-BUCAK (BURDUR)                              İlksel
2020.04.02 19:47:01  38.4097   39.1695        8.4      -.-  1.1  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.02 19:39:11  38.4415   39.2887        7.5      -.-  1.1  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.04.02 19:20:53  39.1720   42.1593       24.8      -.-  1.7  -.-   SARIPINAR-BULANIK (MUS)                           İlksel
2020.04.02 19:17:24  37.4412   35.9958        5.4      -.-  2.3  -.-   KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel
2020.04.02 19:16:12  38.4240   39.2498        4.7      -.-  1.7  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.04.02 19:14:47  38.3203   38.8643        8.9      -.-  1.7  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.04.02 16:25:43  39.6113   33.3937        6.7      -.-  1.7  -.-   SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE)                    İlksel
2020.04.02 15:38:21  38.4558   38.6933        5.3      -.-  2.3  -.-   KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.02 15:16:01  38.3612   38.8323        5.5      -.-  1.7  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.04.02 15:10:51  37.6607   32.5815        5.4      -.-  2.2  -.-   ICERICUMRA-CUMRA (KONYA)                          İlksel
2020.04.02 14:40:45  39.8718   33.0647        0.0      -.-  1.9  -.-   KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)                      İlksel
2020.04.02 14:36:16  38.7342   26.5585        8.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.04.02 14:27:58  37.2407   30.8975       10.0      -.-  2.5  -.-   KOZAN-SERIK (ANTALYA)                             İlksel
2020.04.02 14:01:19  37.9877   28.8058       12.8      -.-  2.5  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2020.04.02 13:43:35  38.5963   39.3228        7.3      -.-  2.3  -.-   YUNLUCE-(ELAZIG)                                  İlksel
2020.04.02 13:16:33  38.5255   34.4170        7.5      -.-  1.3  -.-   YALMAN-(AKSARAY)                                  İlksel
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