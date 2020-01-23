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Ankara'da deprem oldu, Ankara 4.6 ile sallandı

Ankara sabaha 4.6 büyüklüğünde depremle girdi. Akyurt'a bağlı Ahmetadil Mahallesi yakınlarındaki deprem çok sayıda il ve ilçede hissedildi.

23 Ocak 2020 Perşembe 07:05
Ankara'da deprem oldu, Ankara 4.6 ile sallandı


Ankara'da deprem oldu, Ankara 4.6 ile sallandı



Son dakika Ankara'da deprem, Ege Bölgesi'nde dün gün boyu devam eden deprem fırtınası Ankara'yı da etkiledi. Ankara Akyurt'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedildi. İlk depremin ardından aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı daha hissedildi..
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara Akyurt ilçesi Ahmetadil Mahallesi'nde sabah saat 06.54 sıralarında deprem meydana geldi. Yerin 6.7 KM derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.6, Bu depremden 12 dakika önce Ankara Kozyatağı'nda 3.9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha hissedildi.


Deprem, Çubuk başta olmak üzere, Güdül, Çamlıdere, Orta, Kızılırmak, Keskin Ayaş, Kırıkkale'ye bağlı çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
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......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2020.01.23 07:08:04  40.1018   33.2517        6.0      -.-  3.2  3.2   AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)                         İlksel
2020.01.23 07:00:54  39.0013   27.8603        3.5      -.-  2.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 07:00:27  39.0420   27.7955       12.6      -.-  2.9  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 06:54:12  40.1153   33.2513        6.8      -.-  4.6  4.5   AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)                         REVIZE01   (2020.01.23 06:54:12)
2020.01.23 06:42:46  40.1058   33.2630        6.3      -.-  3.9  3.9   KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)                          İlksel
2020.01.23 06:30:28  38.9965   27.8507       10.5      -.-  2.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 06:27:40  39.0762   27.8235       14.0      -.-  2.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 06:24:22  39.0785   27.9565       13.8      -.-  2.4  -.-   BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.23 06:20:04  39.0730   27.8295       14.7      -.-  3.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 06:14:57  39.0877   27.8432        4.7      -.-  2.3  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 06:12:16  39.0608   27.8227        4.2      -.-  2.3  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 06:11:43  38.9995   27.8657       10.4      -.-  2.5  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
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Son Güncelleme: 23.01.2020 07:24
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