Ankara'da deprem oldu, Ankara 4.6 ile sallandı
Son dakika Ankara'da deprem, Ege Bölgesi'nde dün gün boyu devam eden deprem fırtınası Ankara'yı da etkiledi. Ankara Akyurt'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedildi. İlk depremin ardından aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı daha hissedildi..
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara Akyurt ilçesi Ahmetadil Mahallesi'nde sabah saat 06.54 sıralarında deprem meydana geldi. Yerin 6.7 KM derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.6, Bu depremden 12 dakika önce Ankara Kozyatağı'nda 3.9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha hissedildi.
Deprem, Çubuk başta olmak üzere, Güdül, Çamlıdere, Orta, Kızılırmak, Keskin Ayaş, Kırıkkale'ye bağlı çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.
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......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.01.23 07:08:04 40.1018 33.2517 6.0 -.- 3.2 3.2 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.23 07:00:54 39.0013 27.8603 3.5 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 07:00:27 39.0420 27.7955 12.6 -.- 2.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:54:12 40.1153 33.2513 6.8 -.- 4.6 4.5 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) REVIZE01 (2020.01.23 06:54:12)
2020.01.23 06:42:46 40.1058 33.2630 6.3 -.- 3.9 3.9 KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.23 06:30:28 38.9965 27.8507 10.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:27:40 39.0762 27.8235 14.0 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:24:22 39.0785 27.9565 13.8 -.- 2.4 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:20:04 39.0730 27.8295 14.7 -.- 3.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:14:57 39.0877 27.8432 4.7 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:12:16 39.0608 27.8227 4.2 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.23 06:11:43 38.9995 27.8657 10.4 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel