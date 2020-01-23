

Ankara'da deprem oldu, Ankara 4.6 ile sallandı





Son dakika Ankara'da deprem, Ege Bölgesi'nde dün gün boyu devam eden deprem fırtınası Ankara'yı da etkiledi. Ankara Akyurt'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedildi. İlk depremin ardından aynı bölgede 3.2 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı daha hissedildi..

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara Akyurt ilçesi Ahmetadil Mahallesi'nde sabah saat 06.54 sıralarında deprem meydana geldi. Yerin 6.7 KM derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.6, Bu depremden 12 dakika önce Ankara Kozyatağı'nda 3.9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha hissedildi.



Deprem, Çubuk başta olmak üzere, Güdül, Çamlıdere, Orta, Kızılırmak, Keskin Ayaş, Kırıkkale'ye bağlı çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------