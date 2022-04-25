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Ankara'da deprem oldu | Çubuk 3.8 ile sallandı

Ankara Çubuk'ta sabaha karşı 05.45'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 07:49
Ankara'da deprem oldu | Çubuk 3.8 ile sallandı

Ankara'da deprem oldu | Çubuk 3.8 ile sallandı


Ankara'da sabaha karşı küçük ölçekli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.8 olarak ilan ederken, AFAD depremi 3.7 olarak bilrdirdi. İşte o haberin detayları.

Merkez üssü Ankara olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli 3.8 olarak açıkladı.

Merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesi olan bir deprem meydana geldi.  AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.96 km olarak açıkladı. 

AFAD, 3.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 olarak açıkladığı depremi, AFAD 3.7 olarak duyurdu
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.04.25 05:45:47  40.4807   33.0140        5.0      -.-  3.7  3.8   AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)                            İlksel
2022.04.25 05:42:50  37.8097   30.9218        5.0      -.-  2.6  -.-   CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA)                          İlksel
2022.04.25 05:26:30  38.1207   38.6125        5.0      -.-  1.7  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel
2022.04.25 04:57:31  40.4875   32.9940        5.0      -.-  3.2  3.1   KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)                          İlksel
2022.04.25 03:38:26  36.9548   27.5513        6.7      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.25 03:23:02  33.9550   25.9275       10.6      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.04.25 03:03:44  37.0167   28.3975        4.6      -.-  1.1  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.04.25 02:55:55  37.0240   28.4322        4.1      -.-  1.2  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.25 02:51:11  37.0215   28.4042        8.1      -.-  1.3  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.25 02:09:52  37.9182   27.1333        5.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.04.24 23:47:14  35.1885   25.2138        8.7      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.04.24 22:31:33  35.0188   23.1883       22.1      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.04.24 21:05:44  37.1343   36.8263        5.3      -.-  1.8  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2022.04.24 21:04:24  40.7772   31.5590        9.1      -.-  1.7  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU)                                İlksel
2022.04.24 20:30:11  37.0870   28.3347        4.5      -.-  1.4  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2022.04.24 19:33:58  38.3348   38.9700       11.6      -.-  2.4  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2022.04.24 17:45:20  35.2672   26.9692        1.1      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.04.24 17:26:11  37.0417   28.4087       19.9      -.-  1.7  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.24 17:22:21  37.3718   34.9988        2.5      -.-  2.1  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2022.04.24 16:23:35  37.8982   27.1188        5.9      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.04.24 15:50:21  34.7348   24.6162        5.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.04.24 15:13:57  40.8710   31.7050        5.3      -.-  3.1  3.1   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
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DepremSon Depremler
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