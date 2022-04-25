Ankara'da deprem oldu | Çubuk 3.8 ile sallandı



Ankara'da sabaha karşı küçük ölçekli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3.8 olarak ilan ederken, AFAD depremi 3.7 olarak bilrdirdi. İşte o haberin detayları.

Merkez üssü Ankara olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli 3.8 olarak açıkladı.

Merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.96 km olarak açıkladı.

AFAD, 3.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 olarak açıkladığı depremi, AFAD 3.7 olarak duyurdu



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.04.25 05:45:47 40.4807 33.0140 5.0 -.- 3.7 3.8 AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel 2022.04.25 05:42:50 37.8097 30.9218 5.0 -.- 2.6 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2022.04.25 05:26:30 38.1207 38.6125 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.04.25 04:57:31 40.4875 32.9940 5.0 -.- 3.2 3.1 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2022.04.25 03:38:26 36.9548 27.5513 6.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.25 03:23:02 33.9550 25.9275 10.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.25 03:03:44 37.0167 28.3975 4.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.25 02:55:55 37.0240 28.4322 4.1 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.25 02:51:11 37.0215 28.4042 8.1 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.25 02:09:52 37.9182 27.1333 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.24 23:47:14 35.1885 25.2138 8.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.24 22:31:33 35.0188 23.1883 22.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.24 21:05:44 37.1343 36.8263 5.3 -.- 1.8 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2022.04.24 21:04:24 40.7772 31.5590 9.1 -.- 1.7 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel 2022.04.24 20:30:11 37.0870 28.3347 4.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.24 19:33:58 38.3348 38.9700 11.6 -.- 2.4 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.04.24 17:45:20 35.2672 26.9692 1.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.24 17:26:11 37.0417 28.4087 19.9 -.- 1.7 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2022.04.24 17:22:21 37.3718 34.9988 2.5 -.- 2.1 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2022.04.24 16:23:35 37.8982 27.1188 5.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.04.24 15:50:21 34.7348 24.6162 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.04.24 15:13:57 40.8710 31.7050 5.3 -.- 3.1 3.1 MESCICELE-(BOLU) İlksel