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Ankara'da GİMSA market, ücretsiz servisinden yaşlı kadın indirildi

Ankara'da GİMSA adlı bir marketin ücretsiz servis aracından, yaşlı bir kadının alışveriş fişindeki tutar yetersiz olduğu gerekçesiyle indirildi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 09:30
Ankara'da GİMSA market, ücretsiz servisinden yaşlı kadın indirildi

Ankara'da GİMSA Marketin servisinden yaşlı kadın indirildi



Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın alışveriş alışveriş fiş tutarının ‘50 Türk Lirası’ altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirildi. GİMSA adlı marketin uygulamasına tepki gösteren vatandaşlar olayı sosyal medyaya taşıdı. Bu arada servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı.


Olay Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan bir grosmarketin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, marketin servis aracını kullanmak istedi.

Şoför ise yaşlı kadının fişini kontrol ettiği zaman marketten 50 TL’nin altında alışveriş yaptığı için servisten inmesini söyledi. Servisten inen yaşlı kadın ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Duruma ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, “Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhâl uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
GimsaServis Aracı
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