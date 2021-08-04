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Ankara'da korkutan yangın | Dumanlar Anıtkabir üstüne ulaştı

Ormanlarımız yanarken şehir merkezlerinde çıkan yangınlar korkutuyor. Ankara'da bir özel hastane inşatında çıkan yangının dumanları Anıtkabir üstüne kadar geldi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:02
Ankara'da korkutan yangın | Dumanlar Anıtkabir üstüne ulaştı

Ankara'da korkutan yangın | Dumanlar Anıtkabir üstüne ulaştı

Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar Anıtkabir'den de görüldü Yangın dumanları Anıtkabir üstünde yükselirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Askeri Şura üyeleri törende bulunuyordu. 

Ankara'da özel bir hastane inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Hızlı Tren Garı binasının yanında yer alan hastane inşaatında saat 11.30 civarında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

hbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen bir işçi de ayakta tedavi edildi.

Bu arada Celal Bayar Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.08.2021 12:20
Anahtar Kelimeler:
AnkaraYangınHastane Yangını
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