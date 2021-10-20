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Ankara'da patlama | MTA bahçesinde şiddetli patlama

Maden Tektik Araştırma Kurumu Genel Müdürlük binası bahçesinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:19
Ankara'da patlama | MTA bahçesinde şiddetli patlama

Ankara'da patlama | MTA bahçesinde şiddetli patlama


Ankara şiddetli patlama ile sarsıldı. Sabah saat 10.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve bomba imha ekipleri intikal etti..

PATLAMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

MTA Genel Müdürlük Binası'na ait baçede meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi. 

Ankara'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

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