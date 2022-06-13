Ankara'da sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi



Ankara ve çevresini etkileyen sel felaketi sırasında kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Böylece Ankara'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetmişti. Meydana gelen sel nedeniyle Muhammet Şahin (21) iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel de (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.

SEL KOZANI VURDU

Adana'nın Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde 3 araç kullanılamaz hale gelirken, mahsur kalan bir kişi kepçeyle kurtarıldı.

Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. Alparslan Türkeş Bulvarında su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağış Adana’nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Düzağaç Mahallesi’nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.